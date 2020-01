La connexion de vitamine pour le commutateur lance numériquement le 20 février, une nouvelle remorque est lancée

Excité pour le tout nouveau WayForward Connexion de vitamine pour Nintendo Switch? Vous pouvez maintenant avoir un aperçu complet de son gameplay adorable et innovant!

WayForward a dévoilé la bande-annonce officielle du prochain titre coopératif, avec une date de sortie officielle le 20 février 2020 sur l’eShop. Le court aperçu présente l’histoire principale – où Vita-Boy et Mina-Girl doivent protéger la santé de la famille Sable. Les joueurs les aideront en inclinant le Joy-Con pour diriger leur vaisseau à travers le corps humain et en utilisant une variété d’outils pour éliminer en toute sécurité les obstacles et les ennemis!

Découvrez-le ci-dessous:

Comme indiqué précédemment, le jeu verra également une version physique limitée via Limited Run Games. Que vous passiez au numérique ou au physique, cette aventure anti-bactérienne débarquera bientôt à nos portes!

