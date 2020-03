La consommation de Twitch en Espagne grimpe après la première semaine d’isolement par le coronavirus

Le nombre de téléspectateurs a augmenté jusqu’à 32% par rapport à la semaine précédente avec des pics d’audience importants.

Pendant plusieurs jours,L’Espagnetu en vis unsituation de confinementde la population qui déclenche la consommation de formes de divertissement disponibles à domicile, comme les jeux vidéo et leur streaming. Dans ce dernier cas, une étude aAugmentation de 32% du nombre de spectateursde Twitch dans le pays par rapport aux semaines précédentes.

Entre le 9 et le 22 mars,30,5 millions d’heures vues avec une moyenne de 90 774 téléspectateurssur toutes les chaînes en espagnol. Certaines de ces chaînes ont concentré près de 175 000 personnes au sommet de leur audience. De plus, il est révélé que certains créateurs de contenu ont choisi pendant cette période de réaliser d’authentiques marathons de streaming, augmentant considérablement leur nombre de followers.

Dans ces exemples, nous pourrions inclure des initiatives telles que le tournoi Ibai FIFA 20 qui s’est terminé avec Marcos Asensio, du Real Madrid, comme vainqueur.

La quarantaine a accéléré le degré d’adoption des jeux vidéo comme l’une des stars du divertissement alternatif“La quarantaine a accéléré, et continuera de le faire, le degré d’adoption des jeux vidéo comme l’une des alternatives de divertissement vedettes pour le consommateur”, a déclaré Oscar Soriano, directeur exécutif de Play the Game, une agence indépendante de Marketing et communication spécialisés dans les esports et les jeux, qui a réalisé ce rapport avec Stream Hatchet, une entreprise fondée en Espagne spécialisée dans la mesure de plateformes de streaming.

Comme nous le voyons dans le graphique qui accompagne les nouvelles,cette augmentation est similaire à l’italien, avec des mesures de quarantaine similaires à celles de l’Espagne au cours de la période analysée, et beaucoup plus élevées que dans d’autres pays de l’environnement comme l’Allemagne, la France ou le Royaume-Uni. En ce sens, lex Porcel, analyste chez Stream Hatchet, explique que l’espagnol est la langue qui a le plus grandi sur la plate-forme vidéo Amazon.

En revanche, les responsables de l’étude rappellent que la consommation de jeux a augmenté de 145% (Kantar Media) par rapport à la semaine précédente.

