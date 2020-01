La construction de Super Nintendo World continue de progresser rapidement au Japon

Asahi a publié quelques photos nous montrant l’avancement de la construction de Super Nintendo World à Universal Studios Japan.

Comme nous pouvons le voir sur les photos, la construction s’est bien déroulée et de nombreuses parties du parc commencent à apparaître. Par exemple, la zone de la colline est maintenant peuplée d’ennemis et d’arbres, et le trajet de Yoshi commence à prendre forme. D’autres parties du parc sont également clairement visibles d’en haut:

Qu’est-ce que tu penses?

en relation

.