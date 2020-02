La controverse des Simpsons Apu: Hank Azaria explique pourquoi il ne fera plus entendre le personnage

L’acteur Hank Azaria a ouvert sa décision d’arrêter de faire entendre le personnage d’Apu dans The Simpsons. S’adressant au New York Times, Azaria a déclaré qu’il réfléchissait sérieusement à la question pendant plusieurs années avant de faire le choix de mettre fin à sa carrière d’Apu.

“Une fois que j’ai réalisé que c’était la façon dont ce personnage était pensé, je ne voulais plus y participer”, a déclaré Azaria. “Ça ne me semblait pas bien.”

Apu était l’un des personnages sud-asiatiques les plus en vue à la télévision dans les années 90 lorsque The Simpsons commençait et finissait par devenir célèbre. Le documentaire de 2017 du comédien Hari Kondabolu, Le problème avec Apu, a qualifié Apu de stéréotype.

Azaria, qui est blanc et juif, a déclaré avoir vu le documentaire et sa première réaction a été de défendre le personnage. “Nous nous moquons de tout le monde”, a-t-il déclaré. “Ne me dis pas comment être drôle.”

Azaria allait ensuite consulter des Indiens d’Amérique, y compris l’acteur Utkarsh Ambudkar, pour obtenir leurs opinions sur ce qu’il devrait faire à propos d’Apu. Ambudkar a déclaré au NYT qu’Azaria “était dans un espace où il explorait, où il essayait de s’ouvrir et de prendre ses responsabilités”.

Azaria a déclaré qu’il avait réfléchi et pensait qu’il ne se sentirait pas très bien si une émission de télévision décrivait un personnage basé sur quelqu’un comme lui – un homme juif blanc – comme un stéréotype.

“J’ai commencé à penser que si ce personnage était la seule représentation du peuple juif dans la culture américaine depuis 20 ans, ce qui était le cas avec Apu, je ne pourrais pas aimer ça”, a-t-il déclaré.

Il y a environ un an, Azaria a rencontré les patrons des Simpsons Al Jean, James L. Brooks et Matt Groening pour leur dire qu’il ne voulait plus exprimer Apu. Il a dit que les cadres étaient “très sympathiques et favorables” quand il leur a dit qu’il était “mal à l’aise” d’exprimer Apu.

Azaria a poursuivi en disant qu’il aime toujours les Simpsons et qu’il espère continuer à en faire partie pendant longtemps. Azaria fait également entendre Moe, le chef Wiggum, Comic Book Guy, Cletus, le professeur Frink, le capitaine de la mer, le surintendant Chalmers, Disco Stu et Duffman, entre autres.

“Je suis extrêmement fier de faire le spectacle. Et le personnage d’Apu a été fait avec amour et fierté et avec les meilleures intentions. Mon message est que les choses peuvent être faites avec de très bonnes intentions et avoir des conséquences négatives”, a déclaré Azaria.

On ne sait pas encore si les Simpsons continueront de présenter Apu, et si oui, quel acteur pourrait prendre le relais pour Azaria. “Apu est aimé dans le monde entier. Nous l’aimons aussi. Restez à l’écoute”, ont déclaré les producteurs des Simpsons dans un communiqué.

Les Simpsons en sont à leur 31e saison. Le spectacle pourrait finir par exploser dans les airs, et Disney (qui possède maintenant Fox) se prépare à cet avenir en annonçant de nombreux autres spectacles animés.