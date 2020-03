La convention de Gary Gygax Gary Con annulée en raison du risque de coronavirus

L’impact du nouveau coronavirus s’est propagé au monde des jeux de table, car la convention de Gary Gygax Gary Con a été officiellement annulée. Luke Gygax a annoncé ce week-end que la convention de jeu, qui célèbre la vie du défunt co-fondateur de D&D, sera annulée en raison du risque apporté par le virus COVID-19.

Luke Gygax a déclaré dans l’annonce:

«Les participants à Gary Con sont notre plus grande famille de joueurs. Et notre plus haute priorité doit être de prendre soin des gens et surtout de notre famille. L’incroyable personnel, les bénévoles et les maîtres du jeu, Gary Con est fier d’accueillir la célébration de la vie de Gary en mettant l’accent sur la création d’expériences de jeu amusantes, amicales et de haute qualité pour nos participants. C’est avec cette priorité à l’esprit que nous avons décidé, après de nombreuses heures de délibération interne et de consultation avec les dirigeants de Grand Genève, que nous devions annuler l’événement de cette année. Nous avons décidé que la santé et le bien-être de notre famille de joueurs passent avant tout. Nous avons continué de planifier et avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que Gary Con fonctionne comme d’habitude, nous sommes convaincus que suivre les conseils du gouvernement et notre propre jugement concernant le virus COVID-19 est la meilleure solution. Je sais que c’est très décevant pour vous tous, comme pour nous. Nous avons investi des centaines d’heures pour donner vie à cette célébration, et nous ne vous verrons pas tous au Grand Genève avec des sourires sur les visages, des dés et des amitiés. C’est notre vrai paiement pour les efforts déployés entre chaque Gary Con. Nous comprenons que cela aura un impact sur vous tous. Vous avez pris des vacances, organisé des voyages, préparé des jeux et vous avez hâte de voir vos amis. Cela a également un impact sur nos exposants, notre personnel, l’ensemble du personnel du Grand Genève et la communauté locale. Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère; c’est une décision entièrement basée sur la sécurité et la santé des personnes. Nous souhaitons tous qu’il y ait une option viable qui nous permette de célébrer ensemble comme nous l’avons fait depuis 11 ans. »

Gygax a noté que toutes les chambres du Grand Geneva Resort ont été libérées sans frais d’annulation et que les frais de réservation seront remboursés. Il a promis “des informations plus concrètes d’ici la fin du mois prochain” sur leur destination et a déclaré qu’ils prévoyaient actuellement d’offrir aux participants avec un bage Cary Con XII une remise à déterminer pour la convention de la semaine prochaine.

Gary Con a été fondé en 2008 après le décès de Gary Gygax en 2008. La convention se décrit comme suit:

Gary Con est une convention de jeu annuelle célébrant la vie et les œuvres de Gary Gygax, le père des jeux de rôle. Nous le faisons en faisant ce qu’il aimait tant dans la vie, en jouant aux Jeux! Rejoignez les enfants, les amis et les autres passionnés de jeux de Gary alors que nous célébrons une vie bien jouée.