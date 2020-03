La course GTA Online semble pointer vers Vice City pour GTA 6

Par Emily Gera,

Les fans de GTA ont découvert quels pourraient être les lieux du prochain jeu Grand Theft Auto.

L’utilisateur d’Igur Tenet007 a téléchargé une image (via Eurogamer) qui montre une similitude frappante dans la topologie entre une piste de circuit GTA V récemment publiée – la carte “Height of Society” – et une carte des États-Unis mettant en évidence la Floride, ainsi que le Mexique et le Michigan .

Cela donne naturellement plus de vie à la rumeur selon laquelle GTA 6 verra un retour à Vice City, le lieu fictif basé à Miami, en Floride.

“Rockstar semble taquiner ce qui ressemble à une carte qui inclut la Floride et le Mexique dans les derniers packs de circuits DLC de course GTA 5”, écrit l’utilisateur. «Renforcer les rumeurs selon lesquelles GTA VI se déroulera à Vice City (Miami, Floride) et dans les villes / pays d’Amérique du Sud. GTA VI (CE) City semble être le titre. »

Nous avons contacté Rockstar pour lui faire part de ses commentaires.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles GTA 6 pourrait avoir lieu à Vice City, ainsi qu’en dehors des États-Unis en Amérique du Sud. Un rapport de 2018 suggère également que le jeu pourrait présenter le premier personnage principal féminin de la série. Et bien que la date de sortie ne soit pas encore connue, GTA 6 devrait apparaître en 2022.

Voici tout ce que nous savons sur GTA 6 jusqu’à présent.

