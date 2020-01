La CW a commandé un nouveau spectacle Superman et Lois Lane

Un nouveau spectacle devrait sortir du verset fléché. La CW a officiellement ordonné à Superman et Lois de suivre les aventures de l’homme d’acier et du journaliste vedette du Daily Planet, GameSpot a confirmé.

La nouvelle série mettra en vedette Tyler Hoechlin dans le rôle de Clark Kent et Elizabeth Tulloch dans le rôle de Lois Lane, reprenant tous deux leurs rôles de Supergirl et de l’événement de croisement massif d’Arrowverse, Crisis On Infinite Earths. L’émission est actuellement encore au stade des scripts, mais sera écrite et produite par l’ex-showrunner de The Flash, Todd Helbing, avec les habitués d’Arrowverse, Greg Berlanti, Sarah Schechter et Geoff Johns.

Superman et Lois suivront Clark et Lois alors qu’ils “font face à tout le stress, les pressions et les complexités qui accompagnent le fait d’être des parents qui travaillent dans la société d’aujourd’hui”, selon un synopsis de l’intrigue de The CW. Nous pouvons supposer ces stress, pressions et complexités ne sont aggravés que par le fait d’être des super-héros au-dessus de tout – vous savez comment ça se passe. Ce bref synopsis signifie également que nous pouvons probablement nous attendre à voir un rôle élargi pour le fils de Jon Kent, Clark et Lois qui a été introduit dans les bandes dessinées il y a plusieurs années et a finalement repris le manteau Superboy. Jon a été présenté en action réelle en tant que bébé lors de l’événement Crisis On Infinite Earths.

Superman et Lois devrait commencer le tournage au printemps. L’événement crossover Crise sur les terres infinies du verset se terminera ce soir, le 14 janvier, sur The CW.