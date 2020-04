La Cyberpunk 2077 Limited Edition Xbox One X peut être la vôtre en juin

Par Stephany Nunneley,

Samedi 18 avril 2020 13:46 GMT

Microsoft a révélé la Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition qu’elle taquinait plus tôt cette semaine.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le 1 To Cyberpunk 2077 Édition limitée Xbox One X est la même console qui est apparue sur Twitter plus tôt dans la semaine.

L’arrière de celui-ci comporte des lettrages brillants dans le noir et un symbole, qui correspond en quelque sorte au contrôleur inclus divulgué par Amazon Canada. Il dispose également d’une gravure au laser et d’une lumière LED.

Il sera disponible en juin.

Le jeu devrait être lancé sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia le 17 septembre.

Si vous êtes d’humeur pour plus de Cyberpunk avant la sortie, voici quelques informations sur ce à quoi s’attendre en ce qui concerne le DLC, certains logos et fonds d’écran de gangs, multijoueur et tout ce que nous savons sur le jeu jusqu’à présent.

