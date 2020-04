La dame de 88 ans qui a joué plus de 4 000 heures d’Animal Crossing joue déjà à New Horizons.

La grand-mère du développeur indépendant Paul Hubans a reçu des cadeaux de la communauté d’Animal Crossing.

Il y a un peu plus d’un an, nous avons appris l’anecdote émouvante de la grand-mère du développeur indépendant Paul Hubans, qui87 ansn’arrête pas de jouer à Animal Crossing: New Leaf tous les jours depuis Noël 2014, ajoutantplus de 3 500 heures de jeuau moment où son histoire a été publiée.

La dame de 88 ans prétend trouver le temps de jouer à la fois à New Horizons et à New Leaf.La grand-mère de Paul Hubans cette semaineréapparu dans une vidéo youtubeoù il a été confirmé queajouté 800 heures de jeu supplémentaires à New Leafavoir un asplus de 4000 heuresjouer jusqu’à cette semaine. Dans la vidéo, on a également appris que l’écureuilFilibertoC’est son animal préféré et elle a reçu des cadeaux de la communauté des joueurs, comme quelquesporte-clés inspirés de Tom Nook et de son villageois préféréainsi que lelettre amiiboFiliberto est là pour qu’il puisse vous inviter sur sa nouvelle île maintenant qu’il commence sa nouvelle aventure dans Animal Crossing: New Horizons.

Le moment le plus émouvant de cette vidéo a été lorsque son petit-fils lui a donné une édition spéciale de la console Nintendo Switch inspirée d’Animal Crossing: New Horizons avec sa copie respective du jeu, le tout enveloppé dans un beau papier d’emballage que la dame de 88 ans n’a pas fait. voulait ruiner. Paul Hubans a révélé quece cadeau venait de la communautéqui s’est tourné vers la pageGoFundMepour collecter les fonds nécessaires à ce don.

Granny a dit que la fonctionnalité qui l’a le plus excitée à propos de ce nouveau jeu étaitsauter les rivières avec le poteau, bien qu’il craignait de tomber. À la fin, il a misAudieson personnage, comme dans le jeu précédent, et il a reçu une île avec des pêches comme fruits locaux. J’ai également fait remarquer quen’a pas l’intention de quitter sa ville de New Leafparce que vous ne voulez pas négliger vos fleurs, alors trouvez le temps de jouer les deux titres simultanément.

Rappelons également qu’il y a quelques jours, la rumeur circulait parmi la communauté que l’équipe de localisation de Nintendo en AmériqueJ’ai décidé d’appeler Audie, l’un des animaux de New Horizonsen hommage à cette dame qui est déjà devenue un cône parmi la communauté des joueurs.

Parmi d’autres nouvelles liées à New Horizons, un photographe professionnel a partagé ses captures dans le jeu et le premier événement saisonnier du titre a lieu, dont les détails ont été révélés dans le passé Nintendo Direct Mini. Une nouvelle mise à jour gratuite devrait arriver ce mois-ci pour célébrer laJour de la Terre.

