La date de sortie de Borderlands 3 Steam révélée

Borderlands 3 a maintenant reçu une date de sortie Steam. (Image: boîte de vitesses)

Borderlands 3 est sorti l’année dernière et était une exclusivité d’Epic Games Store, ce qui n’a pas bien fonctionné avec la base de joueurs. Cependant, cela n’a pas ralenti les ventes, car Borderlands 3 a vendu plus de 5 millions d’unités en 5 jours. Maintenant, l’exclusivité Epic Games Store tire à sa fin et Gearbox a donné plus de détails sur la fin de l’exclusivité.

Ces informations proviennent de PAX East dans lequel Gearbox est entré dans de nombreux détails sur Borderlands 3, y compris les détails de la deuxième extension, et une feuille de route pour savoir où ils envisagent de prendre le jeu dans les prochains mois.

L’un de ces détails était lorsque Borderlands 3 sortira sur Steam, et Gearbox a confirmé le 13 mars 2020. Borderlands 3 sortira sur Steam, il a également été noté que le jeu croisé prend en charge Steam et Epic Games Store, alors craignez pas de ne pas pouvoir jouer avec des amis qui ont apporté le jeu sur Epic Games Store et vous l’avez apporté sur Steam.

Allez-vous prendre Borderlands 3 sur Steam? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

Vous avez une astuce? Email [email protected]

Assurez-vous d’aimer notre page Facebook DGR et, comme toujours, consultez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube ici!

PLUS: BALDUR’S GATE III LEAKED CAPTURES D’ÉCRAN

PLUS: STARDEW VALLEY OBTIENT ENCORE PLUS DE CONTENU GRATUIT