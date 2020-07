La date de sortie de DOOM Eternal sur l’hybride est sur le point de baisser

Il est incontestable d’affirmer que DOOM Eternal C’est l’un des titres les plus attendus par la communauté des Nintendo Switch. Et ce n’est que la confirmation de son arrivée à l’hybride de celles de Kyoto, d’autant plus si l’on tient compte des bons résultats obtenus avec la livraison publiée fin 2017 (dont vous ne pouvez pas manquer l’analyse). Maintenant, grâce à une conversation récente avec ses développeurs, nous savons que les choses sont plus proches que ce à quoi on pourrait s’attendre au début.

Et c’est que, lors du Gamelab Live 2020, Gamereactor a eu l’occasion d’interviewer les développeurs de DOOM Eternal, Hugo Martin et Marty Stratton, révélant déjà des détails intéressants sur la version de l’hybride du Great N.C’était Marty lui-même Stratton, producteur exécutif d’id Software, chargé de confirmer que le date de sortie DOOM Eternal sur Nintendo Switch sera annoncé très vite.

Nous parlerons de la date de sortie très prochainement. Nous ne l’avons pas encore annoncé, je ne peux pas le faire maintenant. Ils ont vraiment fait de grands progrès. Panic Button, le studio avec lequel nous travaillons, comme je l’ai déjà dit, est maître de la plateforme.

Pour aggraver les choses, Stratton prévoit que le portage sur Nintendo Switch du nouveau titre de la franchise sera aussi bon qu’il l’était à l’époque de celui sorti en novembre 2017.

Je pense que ce sera aussi bon que DOOM 2016, et je suis très heureux que les gens le comprennent… Nous irons encore plus loin avec DOOM Eternal. Nous ne le diluons pas vraiment du tout. Les gens peuvent s’attendre à une expérience complète.

Certes, le retard de DOOM Eternal sur la Nintendo Switch était une cruche d’eau froide, mais les mots de la propre équipe de développement d’Id Software semblent pointer dans une direction claire… l’attente en vaudra la peine! Qu’est-ce que tu penses?

