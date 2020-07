La date de sortie de Switch pour ‘Doom Eternal’ est presque là

Doom Eternal a été annoncé sur le point de changer.

La date de sortie de «Doom Eternal» pour le commutateur arrive bientôt

Lorsque «Doom Eternal», la suite de «Doom (2016)», a été annoncé à l’E3 2018, de nombreux fans se demandaient s’il se dirigerait vers la Nintendo Switch. Étant donné que le «Doom» 2016 sorti sur le Switch, il serait logique que «Doom Eternal» soit également là. Avec beaucoup d’excitation, Bethesda a révélé que «Doom Eternal» viendrait en effet au Switch. Cependant, la date de sortie serait retardée par rapport à sa date d’origine du 20 mars 2020.

Heureusement, après des mois d’attente, il semble que les fans de la série auront enfin une date de sortie pour l’arrivée prévue du jeu de tir à la première personne sur le Switch.

Marty Stratton, l’un des principaux développeurs de «Doom Eternal», a confirmé lors d’une interview avec Gamereactor que la date de sortie de Switch pour le jeu sera bientôt révélée. En plus de cela, il a également déclaré que ce serait « tout aussi bon que Doom 2016 ». Cela implique qu’ils fonctionneront très probablement de la même manière. Bien que certains puissent trouver cela décevant, beaucoup seront ravis si ‘Doom Eternal’ fonctionne de la même manière sur le Switch que son prédécesseur.

Cela fonctionnera-t-il bien?

Cela dépend de ce que vous trouvez acceptable. ‘Doom (2016)’ était limité à 30 images par seconde et la résolution était généralement inférieure à 720p. Cependant, le jeu est entièrement portable sur le Switch. Si vous recherchez une résolution de 1080p à 60 images par seconde, vous feriez mieux de l’acheter sur le PC. Bien que, si vous voulez jouer au jeu où que vous soyez et que cela ne vous dérange pas 30 ips (le même taux de trame que The Last of Us Part 2 sur la PS4 d’origine), vous trouverez certainement de la valeur dans le port Switch de ‘ Doom Eternal ‘. Peu importe si vous l’appréciez, il est toujours agréable de voir des jeux tiers A triple arriver sur le Switch.

Regardez la bande-annonce ici:

