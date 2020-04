La demande de localisation pour le chinois et l’italien a chuté en 2019

Les développeurs et éditeurs de jeux ne voulaient pas autant de localisation chinoise et italienne en 2019.

C’est selon LocalizeDirect – tel que rapporté par GamesIndustry.biz – qui a publié des informations sur plus de 14 000 commandes qu’il a reçues l’année dernière.

L’allemand était la langue la plus demandée en 2019, occupant 10,3% des activités de l’entreprise en nombre de mots, suivi du français (9,8%), du japonais (9,7%) et du russe (9%).

L’entreprise a signalé une réduction du travail pour certaines langues, dont le chinois simplifié, l’espagnol européen et l’italien. Ce dernier était probablement dû à des problèmes économiques en Italie, tandis que la baisse du travail chinois est en partie due à ce marché frappé par le gel des autorisations gouvernementales en 2018.

Pendant ce temps, la société a vu une augmentation de la demande de polonais, qui représentait 3,9% des activités de LocalizeDirect l’année dernière,

La firme rapporte également que les joueurs au Japon et en Corée dépensent plus d’argent que les consommateurs en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne.

“En raison de l’importante population de joueurs dans les régions d’Asie de l’Est et de la CEI, le japonais, le coréen et le russe deviennent le centre d’intérêt de la plupart des développeurs”, a déclaré Dolly Dai, responsable du développement commercial.

“L’audience des jeux en Corée (environ 28,9 millions de joueurs) et au Japon (67,6 millions) a un pouvoir d’achat élevé, peut-être en raison d’une culture du jeu de longue date et d’une volonté d’explorer de nouveaux titres et genres. L’APAC (Asie-Pacifique) représente près de la moitié des revenus mondiaux du jeu. Cela fait que les développeurs et les éditeurs de jeux se tournent vers cette partie du monde “