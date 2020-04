La demande de traduction de jeux vidéo en italien, chinois et espagnol européen a diminué en 2019

Le rapport annuel de LocalizeDirect indique que l’allemand et le français sont les langues les plus demandées par les études.

La traduction et la localisation de jeux vidéo est un sujet qui génère toujours des opinions disparates. Comme dans beaucoup d’autres médias, il y a ceux qui prônent les versions originales, et aussi ceux qui refusent un produit s’il n’est pas adapté à leur langue. Bien que des choses aient été accomplies cette année, comme voir enfin une personne traduite en espagnol, la demande des entreprises pour ces traductions en espagnol européena légèrement diminué en 2019, selon une grande entreprise du secteur.

LocalizeDirectest une entreprise avec plus de 20 ans d’expérience,spécialisée dans la localisation de jeux vidéoet les services d’AQ. Et dans leur dernier rapport annuel, ils détaillentles 10 langues les plus demandées par les studios en 2019quand il s’agit de traduire leurs jeux. Un rapport contenant les données de plus de 14 000 demandes reçues au cours de l’année, où“une légère diminution” du nombre de traductions en espagnol européen et en italien.

La demande de traductions en chinois simplifié diminue également, qui représentait 9% de son marché en 2018, et désormais seulement 6%. Ici, ils soulignent les mesures du gouvernement chinois comme responsables de la baisse, avecun plus petit nombre de titres ayant reçu l’approbation nécessaireà publier dans le pays. D’autre part, et face à ces déclins, d’autres langues comme leLe japonais, le coréen et le polonais ont augmentévotre demande au cours de la dernière année.

Malgré une baisse de la demande, comme le prétend LocalizeDirect,L’espagnol européen reste la sixième langue la plus demandéepar les développeurs en termes de nombre de mots, derrière d’autres comme l’allemand ou le français, qui sont en tête de liste. Il a été récemment annoncé que Into the Breach aurait une traduction professionnelle en espagnol, tandis que d’autres titres tels que Disco Elysium choisiront d’utiliser la traduction effectuée par les utilisateurs du Clan DLAN.

