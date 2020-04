La demande pour le Switch and Ring Fit Adventure au Japon est absolument folle en ce moment

Comme vous l’avez probablement entendu, il y a eu Nintendo Switch et Ring Fit Adventure pénuries dans le monde pendant des mois. Au Japon, cependant, la situation semble empirer.

Comme l’a souligné Daniel Ahmad, analyste principal chez Niko Partners, le détaillant japonais Yamada Denki a récemment organisé une loterie pour 130 consoles Switch et 900 unités Ring Fit Adventure. Les gagnants ont eu la chance d’acheter un système et une copie du jeu, mais parce que tant de personnes se sont inscrites (plus de 200 000, pour être précis), les serveurs du site Web se sont plantés.

Quelle est la demande actuelle de Nintendo Switch au Japon?

Le détaillant japonais Yamada Denki a ouvert une loterie pour 130 consoles Switch et 900 unités Ring Fit Adventure.

Plus de 200 000 personnes sont entrées à la loterie et ont provoqué une panne du serveur, les incitant à arrêter l’entrée plus tôt. pic.twitter.com/pWOU0QC0rK

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 9 avril 2020

Sans surprise, la popularité croissante de ces deux produits est liée à l’épidémie de coronavirus et à l’obligation de rester à l’intérieur pendant de longues périodes pour empêcher la propagation.

Plus tôt cette semaine, Nintendo a informé les fans au Japon que l’état actuel des livraisons de consoles Switch avait été suspendu, et la semaine dernière, une mise à jour a révélé que les États-Unis et l’Europe avaient du mal à répondre à la demande. Il y a également eu des rapports de fanatiques de fitness payant des prix ridicules pour Ring Fit Adventure ces derniers temps.

Les Switch and Ring Fit Adventure sont-ils rares dans votre propre région? Laissez un commentaire ci-dessous.

