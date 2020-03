La démo de Final Fantasy VII Remake, une obsession pour les speedrunners

Dans le cas où vous n’êtes pas familier avec le terme “speedrunner”, ce sont des joueurs experts à la recherche d’un défi dans terminer un jeu vidéo dans les plus brefs délais. Ce n’est rien de nouveau: depuis l’époque de NES Super Mario Bros., il y a toujours eu des joueurs à la recherche du record de vitesse absolu, atteignant des chiffres de vraie folie (comme terminer Dark Souls Remastered en seulement une demi-heure de jeu).

Le but ultime de ces chasseurs de records n’est rien de moins que la démo de Final Fantasy VII Remake, qui n’est disponible que depuis une semaine dans le PS Store pour PS4. Le désir que le remake attendu arrive dans les magasins est si grand que certains n’ont même pas attendu le 10 avril prochain et se sont déjà mis au travail pour essayer de surmonter à toute vitesse une démo qui, dans des circonstances normales, dure environ une heure.

Pour le moment, le record a été établi par le speedrunner Ffamran en 13 minutes et 22 secondes, défaisant le précédent de 13:25 de desa3579, un autre speedrunner bien connu de Final Fantasy et Kingdom Hearts. Les “sprinters” réfléchissent déjà à nos stratégies pour vaincre les soldats et les boss du jeu encore plus rapidement et ainsi réduire encore plus le temps, comme Kotaku l’a dit à desa2579. Le speerunner assure aux médias que depuis que la démo a été publiée, il l’a commencée plus de 200 fois et que il y a investi plus de 40 heures.

Il convient également de noter que la démo sert de «Gymnase d’entraînement» pour ces speedrunners avant le lancement du jeu final dans moins d’un mois. Comme la démo et le jeu ultimes partageront le même système de combat, ces joueurs peuvent désormais répéter des stratégies qui leur feront gagner du temps lorsqu’ils auront enfin un accès complet à Final Fantasy VII Remake.