La démo de Final Fantasy VII Remake utilise une résolution dynamique sur PS4 et PS4 Pro

Une comparaison graphique révèle la résolution de cette démo dans les deux versions de la console.

Final Fantasy VII Remake approche à grands pas.Square enixIl a déjà commencé les préparatifs de sa grande sortie en publiant une démo jouable sur PS4. Après quelques jours depuis la première, de nombreux joueurs ont commencé à comparer les graphiques avec différentes versions du jeu pour découvrir ce que chacun d’eux apporte.

La résolution peut varier dans la version finale du jeuA cette occasion, la chaîne YouTube de VG Tech a fait une étude parmi les graphismes proposés par la démo de Final Fantasy VII Remake sur PS4 et dans sa version graphique la plus avancée, PS4 Pro. La vidéo révèle que les deux consoles utilisent la résolution Dynamique pour adapter le jeu. Sur PS4, la démo oscille entre1600 900 et 1920 1080, tandis que dans PS4 Pro, il tourne autour2133 1200 et 2880 1620lorsque vous essayez d’atteindre 2160p. Cependant, le jeu fonctionne bien ettombe rarement en dessous de 30 images par seconde.

Il convient également de noter qu’il s’agit d’une démonstration,pas la version finale du jeu, il est donc très probable que ces statistiques graphiques changent lorsque le jeu arrivera en avril. Cependant, malgré l’instabilité de la résolution, le résultat a été très bien accueilli par la plupart des fans de la saga.

Final Fantasy VII Remake a déjà terminé son développement, du moins la première partie de ses livraisons.Tetsuya Nomura, directeur du jeu, a révélé dans une interview qu’il était déjà Gold, il ne nous reste donc plus qu’à attendre le 10 avril prochain pour découvrir tout ce que Square Enix a préparé pour nous. Si vous ne pouvez plus attendre et que vous voulez savoir comment nous l’avons trouvé, vous avez à notre disposition notre avance de Final Fantasy VII avec les premières conclusions du jeu.

En savoir plus sur: Final Fantasy VII Remake, PS4, PS4 Pro et Demo.

.