La démo de Langrisser I & II arrive sur Nintendo Switch

L’une des rares annonces au panel NIS America’s PAX South 2020 était qu’une démo sera bientôt disponible pour le prochain Langrisser I & II sur Nintendo Switch. La société a déclaré que la démo donnerait aux clients potentiels la possibilité de découvrir les deux jeux. Au total, vous pourrez jouer à travers six chapitres. Langrisser I & II sur Nintendo Switch inclura un certain nombre d’améliorations et de mises à jour lors de son lancement le 10 mars en Amérique du Nord et le 13 mars en Europe.

