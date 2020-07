La démo de Mortal Shell sera-t-elle sur PS4 et Xbox One? Un développeur répond aux fans

Playstack

Mortal Shell a été annoncé il y a un certain temps et de nombreux gourous pour la punition sont enthousiasmés par ce projet ambitieux de Soulslike. Il existe actuellement une version bêta ouverte disponible pour tous les joueurs PC via la boutique Epic Games, tandis que le développeur du jeu a répondu aux fans s’il y aurait une démo sur PS4 et Xbox One.

Décrit comme un jeu conçu pour les «fans de Souslike endurcis au combat», Mortal Shell a l’intention d’être une expérience extrêmement difficile dans laquelle vous devez mourir à plusieurs reprises avant de surmonter les obstacles et les ennemis grotesques. On dit qu’il est un «successeur élégant et basé sur la classe de Dark Souls» et la bonne nouvelle est qu’il devrait sortir assez rapidement.

Cependant, avant sa date de sortie inattendue, sa démo / bêta sera-t-elle publiée sur PlayStation 4 et Xbox One?

La version bêta de Mortal Shell est-elle disponible sur PS4 et Xbox One?

Non, la démo / bêta ouverte de Mortal Shell n’est pas disponible sur PS4 et Xbox One.

Pour aggraver les choses, le développeur de Mortal Shell a également confirmé sur Twitter qu’une démo PS4 et Xbox One n’arrive pas.

En réponse aux fans impatients et légèrement mécontents, le compte Twitter officiel du jeu indique qu’une version bêta de la console ne se produit pas parce que l’équipe de développement est trop petite pour la main-d’œuvre requise.

L’équipe de développement comprend si les joueurs sur console veulent attendre les avis avant d’acheter, mais une démo PS4 et Xbox One n’est tout simplement pas faisable.

Heya, nous n’avons tout simplement pas la main-d’œuvre pour faire une bêta PS4 / Xbox One one. Il y a beaucoup plus de travail avec les démos de console et nous sommes une petite équipe. Comprenez parfaitement si vous voulez attendre les avis reviews – Mortal Shell (@MortalShellGame) 5 juillet 2020

Date de sortie de Mortal Shell

La date de sortie de Mortal Shell est le troisième trimestre 2020.

Cela signifie que la date de sortie de Mortal Shell devrait arriver avant la fin septembre pour les joueurs PS4, Xbox One et PC.

Il n’est répertorié qu’à 24,99 £ sur la boutique Epic Games et le bouche à oreille a été extrêmement positif jusqu’à présent.

