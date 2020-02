La démo de remake de Langrisser I & II est maintenant disponible sur PS4 et Switch

Nous vivons à l’ère des remakes et remasters de jeux d’il y a 10, 20 ou 30 ans. Bien que cela puisse inquiéter certains, pour d’autres, c’est l’occasion idéale de profiter de certains titres qui n’auraient peut-être jamais eu l’occasion de vivre autrement. Tel est le cas de Langrisser I & II, qui dispose désormais d’une démo pour PS4 et Switch.

NIS America a publié une démo pour leur prochain grand jeu, qui est un remake de deux titres classiques de l’ère 16 bits. Ceux qui téléchargent la démo auront accès à plusieurs chapitres des deux titres, et recevront également un bonus de 5000 pièces d’or et 2 CP, s’ils décident d’acheter le jeu complet, une fois qu’ils auront atteint PS4 et Switch le 10 mars. La démo donnera également aux joueurs la chance de voir des styles d’art classiques et remasterisés., qui peut être modifié en appuyant sur un bouton.

Langrisser I & II présente un univers entièrement repensé, mis à jour par l’artiste Ar Tonelico, Ryo Naga, ainsi qu’un script entièrement audio, une bande sonore réenregistrée et de nombreuses améliorations modernes du système de contrôle et de l’interface. Cette version donnera aux fans de RPG qui auraient pu manquer les versions originales la chance de vivre ces aventures épiques sous leur forme traditionnelle et renouvelée.

Langrisser I & II arrivera à l’ouest sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 10 mars. Sur les questions liées à NIS America, au printemps, nous verrons la sortie de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III sur Switch.

Via: Siliconera

.