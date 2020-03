La démo de Resident Evil 3 montre le Nemesis dans toute sa gloire effrayante

S’il y a une chose qui me fait peur, c’est Némésis implacable de Resident Evil 3. Même depuis son apparition originale sur la PlayStation en 1999, il a toujours été mon monstre de jeu vidéo préféré. À l’approche du remake, une nouvelle démo est là pour montrer comment Nemesis sera plus effrayant que jamais.

Sans aucun choix de ma part – beaucoup de mes collègues de Kotaku n’aiment pas jouer à des jeux effrayants – je suis devenu l’expert résident de Resident Evil. J’ai toujours aimé les jeux originaux, mais les dernières entrées de Capcom ont été incroyables. Resident Evil 7 était un jeu de gorehouse crasseux et expérimental, tandis que le remake de Resident Evil 2 a fourni une nouvelle tournure à un favori des fans. Mon jeu préféré dans la série a toujours été Resident Evil 3: Nemesis. Avoir un monstre qui pouvait apparaître à presque n’importe quel moment semblait révolutionnaire. Des jeux comme Alien: Isolation et même le remake de Resident Evil 2 se sont appuyés sur cela. Pourtant, j’adore l’original et attend avec impatience la sortie du remake de Resident Evil 3 début avril. (Eh bien, d’accord. Je vais le jouer un peu plus tôt que la sortie à cause de mon travail, mais je ne peux toujours pas attendre.) Évidemment, je devais essayer la démo et je me suis donc assis pour la diffuser aujourd’hui.

C’est un peu un moment étrange pour diffuser un jeu sanglant et apocalyptique, mais la démo de Resident Evil 3 était un sacré délice. La protagoniste Jill Valentine est confiante et assurée face à la horde de zombies. Cela se traduit par quelques changements dans le gameplay, y compris une esquive spéciale qui lui permet d’échapper parfaitement aux zombies si elle est chronométrée correctement. Il y a aussi le Nemesis. La démo ne passe pas trop de temps avec lui, mais c’est un aperçu terrifiant de ce qui va arriver. Il est rapide comme l’enfer et peut sauter directement sur Jill pour bloquer son chemin. Le harceleur de Resident Evil 2, M. X, était effrayant au début aussi, mais il était lent et facile à éviter après un certain temps. Nemesis ressemble à un tout nouveau jeu de balle.

Cela fait partie du plaisir. Les jeux d’horreur nous permettent d’affronter des circonstances extrêmes ou des endroits effrayants. S’il y a une porte effrayante, les joueurs peuvent généralement choisir quand l’ouvrir. Nemesis enlève ça. Il apparaîtra chaque fois qu’il plaira bien. Si vous êtes curieux de savoir ce qui va arriver, j’espère que vous vous asseyez et profitez du flux. Une fois que vous aurez fini de vous détendre dans Animal Crossing, vous envisagerez peut-être un peu d’horreur pour accompagner vos vacances numériques. Ou pas. Les temps sont étranges après tout.

.