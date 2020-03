La démo de Resident Evil 3 Remake arrive cette semaine

Comme indiqué précédemment, Capcom Je travaillais sur une démo de l’anticipation Resident Evil 3 Remake et maintenant nous savons enfin quand nous pouvons en profiter. Par une déclaration officielle, la société a révélé que le 19 mars, les utilisateurs de PS4, Xbox One et PC Nous pouvons télécharger et jouer à cet essai gratuit. De plus, une semaine plus tard, une bêta ouverte aura lieu pendant Resident Evil Resistance.

Dans la démo de RE3 Remake nous jouerons Jill valentineCependant, nous ne savons pas si ce sera comme celui de Resident Evil 2 où nous avions une heure pour aller le plus loin possible. Jusqu’au moment Capcom Il n’a rien dit à ce sujet, il est donc facile de supposer que ce sera un test standard.

De plus, dans la bêta ouverte de Resident Evil Resistance vous pouvez jouer comme l’un des quatre survivants ou, si vous préférez, vous pouvez également prendre le contrôle de la Mastermind, observant comment les autres joueurs tentent de s’échapper tout en installant des pièges et en manipulant l’environnement pour saboter leur objectif.

Resident Evil 3 Remake est en vente le 3 avril pour PS4, Xbox One et PC.

Source: Capcom

