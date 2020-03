La démo de Resident Evil 3 Remake est maintenant disponible

Avril est un mois spécial pour tous les nostalgiques. Square Enix a prévu les remakes de Final Fantasy VII et Trials of Mana. Bien que ceux-ci puissent être très attendus par de nombreuses personnes, c’est la ré-imagination de Resident Evil 3 qui a provoqué le plus d’émotion dans le public. Aujourd’hui, enfin, la démo de ce titre est désormais disponible dans les boutiques virtuelles de PS4, Xbox One et Steam.

Cette petite expérience vous permettra de profiter de la nouvelle section visuelle de Raccon City, des ajustements qui ont été apportés au gameplay et de la terreur causée par la poursuite du nouveau et amélioré Nemesis. De la même forme, Une version bêta ouverte de Resistance, la section multijoueur de Resident Evil 3 Remake est également disponible.

Démo:

–PS4

–Xbox One

Bêta:

–PS4

–Xbox One

Tout ce que vous avez à faire est d’entrer dans votre boutique numérique préférée, de télécharger la démo et la version bêta, et le tour est joué. Il ne nous reste plus qu’à attendre le 3 avril pour avoir l’expérience complète entre nos mains. En parlant de RE3 Remake, vous verrez ici une comparaison entre la version PS1 et PS4 de ce titre. De même, ici, vous rattraperez l’histoire de Resident Evil.

Via: PSN et Xbox Live

