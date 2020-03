La démo de Resident Evil 3 sera lancée cette semaine, RE Resistance Beta entrante

Resident Evil 3 ne sortira pas avant le 3 avril, mais vous pourrez essayer l’horreur orientée action du jeu quelques semaines plus tôt. Une démo officielle arrivera sur Xbox One, PS4 et PC le 19 mars, et une version bêta du nouveau jeu Resident Evil Resistance (fourni avec Resident Evil 3) arrivera plus tard ce mois-ci. Vous pouvez consulter une nouvelle bande-annonce ci-dessous.

La démo Resident Evil 3 présente Jill Valentine alors qu’elle tente de s’échapper d’une ville de raton laveur paniquée qui est rapidement devenue envahie par les infectés. Elle fait équipe avec Carlos Oliveira alors qu’ils travaillent pour sauver des civils, mais le terrifiant monstre Nemesis se met sur son chemin. Si vous voulez un défi supplémentaire dans la démo, vous pouvez trouver 20 statues de M. Charlie éparpillées dans la zone jouable.

Resident Evil 3 reprend la formule établie dans le remake de Resident Evil 2 et y injecte plus d’éléments d’action. Jill a un mouvement d’esquive pour faire face aux ennemis agressifs, ainsi que des barils explosifs pour l’aider dans les situations de bâton. Cependant, c’est toujours un jeu d’horreur à la base.

Le 27 mars, la bêta de Resident Evil Resistance commence. Il vous permettra de jouer comme l’un des quatre survivants ou comme le vilain cerveau. Vous vous échapperez ou installerez des ennemis et des pièges, et un seul côté peut sortir par-dessus. Resident Evil Resistance est un bonus gratuit avec tous les achats de Resident Evil 3 plutôt que sa propre version, et la version bêta sera disponible jusqu’au lancement officiel du jeu.

La démo Resident Evil 3 sera lancée le 18 mars à 21 h HP / le 19 mars à 12 h HE sur Xbox One, et une heure plus tard sur PlayStation 4 et Steam. Une fois terminé, vous pourrez voir une bande-annonce exclusive pour le jeu complet. Assurez-vous d’avoir un nouveau pantalon prêt.

Meilleurs nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 8-14 mars 2020 Top nouveaux jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 15-21 mars 2020 Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles 12 minutes de jeu officielNouveau jeu Witcher apparemment après Cyberpunk 2077 – GS News UpdateE3 ANNULÉ | GS After Dark # 32Call Of Duty: Warzone – 9 conseils essentiels pour vous aider à gagner la bataille royaleAnimal Crossing: New Horizons Early Review ImpressionsControl – Foundation DLC Release TrailerStar Trek: Picard Épisode 8 “Broken Pieces” Breakdown & Easter EggsDevs Episode 3 BreakdownRevisiting Doom 2016 Avant Doom EternalNioh 2 Sukuna Boss Fight Gameplay

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Resident Evil 3 Remake Demo And Resistance Open Beta Trailer

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.