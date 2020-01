La démo est maintenant disponible sur le Nintendo Switch eShop

Le Touryst C’est l’un de ces titres qui a retenu l’attention lors de son annonce dans l’une des présentations live du Grand N, soit en raison de ses îles cubiques, soit de la grande liberté d’exploration qu’il offre aux joueurs. Ainsi, comme avec certains titres disponibles sur le marché, certains joueurs peuvent ne pas être entièrement dédiés à obtenir une copie, il a donc été décidé qu’ils peuvent essayer un version d’essai via l’eShop, la boutique de jeux Nintendo Switch au format numérique.

La démo Touryst est maintenant disponible en téléchargement sur le Nintendo Switch eShop

Shin’en est la société derrière le développement de Le Touryst, un jeu téléchargeable depuis la fin de l’année dernière. Cependant, il a été lancé dans un mois au cours duquel de nombreux autres grands titres de studio ont peut-être éclipsé sa visibilité, il a donc été décidé de lancer un version de test. Ainsi, si nous voulons savoir ce qui nous attend dans ces îles cubiques où notre caractère touristique a décidé de voyager, il ne nous reste plus qu’à entrer dans le eShop, allez sur la page du jeu et téléchargez cette version courte qui nous permet d’avoir une idée de ce que nous pouvons vivre si nous décidons d’obtenir la version complète du titre.

Donc, si vous voulez commencer vos vacances d’été quelques mois à l’avance, mais si en même temps vous voulez vous perdre dans chacun des endroits que nous pouvons explorer, alors vous prenez le temps d’obtenir une copie de The Touryst. Et vous, êtes-vous plus que allongé sur la plage en buvant un pina colada ou préférez mettre une bonne paire de bottes et explorer tout ce qui est à votre portée?

