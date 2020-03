La dernière extension de Borderlands 3 donne à la série son premier bon combat contre les boss

Image: Boîte de vitesses

Guns, Love, and Tentacles, la mise à jour d’hier de Borderlands 3, tourne autour d’un mariage gay sur une planète extraterrestre. Bien que ce soit fantastique en soi, le reste de l’extension est également génial, combinant une esthétique fraîche avec une multitude de nouveaux pistolets cool et ce qui est sans doute le seul bon combat de boss de la série en 10 ans.

Guns, Love, and Tentacles charge le joueur Vault Hunter de se rendre à Xylourgos pour le mariage à destination du chasseur de sport Alistair Hammerlock et de l’aristocrate salé Wainwright Jakobs. Ces noces ont été taquinées pendant le générique de fin de Borderlands 3, et maintenant le grand jour est enfin arrivé pour ces deux personnages préférés des fans. Gaige, un personnage précédemment jouable de Borderlands 2, est désormais plus âgé et un peu plus sage dans son nouveau rôle d’organisateur de mariage.

Borderlands a toujours eu l’une des meilleures représentations LGBTQ + dans les jeux AAA, et cela continue avec Guns, Love et Tentacles. Il gère Alistair et Wainwright comme de vraies personnes qui luttent pour accepter leurs différences malgré les tropes visibles qui composent la plupart de leurs personnalités individuelles. Les blagues sont axées sur l’absurdité qui accompagne souvent la planification d’un mariage complexe, quel que soit le sexe des participants. À la fin, aucun marié n’est mort, ce qui est toujours un avantage.

Le paysage de Xylourgos est très différent de ce que nous avons vu de Borderlands avant cette expansion. Une monstruosité massive (et morte) connue sous le nom de Gythian sert de pièce maîtresse, et les habitants ont construit une ville directement sous son cadavre. Gythian est un aspect omniprésent de l’environnement et du scénario, avec des tentacules qui s’étendent à la fois littéralement et métaphoriquement à travers les vastes friches de la planète. Xylourgos est également enveloppé dans l’obscurité grâce à une éclipse solaire perpétuelle, les minces éclairs de lumière qui parviennent à échapper à projeter une teinte bleu-vert étrange sur le paysage glacial.

Guns, Love, and Tentacles emprunte beaucoup aux œuvres de l’auteur de science-fiction H.P. Lovecraft, dont on se souvient autant pour son racisme que pour sa marque indélébile sur l’écriture d’horreur. La toute première mission de l’extension, «The Party Out of Space», fait référence à «The Color Out of Space», une nouvelle publiée par Lovecraft en 1927. Gythian est un hommage évident aux divinités lovecraftiennes comme Cthulhu et Azathoth. La principale force antagoniste est un culte qui vénère le cœur de Gythian dans le cadre d’un rituel d’amour bizarre. Il y a aussi un PNJ qui se croit être un pêcheur à la “The Shadow Over Innsmouth” et demande au joueur de l’abaisser dans un lac gelé pour communier avec sa reine des poissons.

L’humour est une grande partie de Borderlands, et Guns, Love et Tentacles ne lésine pas sur, eh bien, disons les tentatives d’humour. Certains moments, comme la mission Fishman, ont frappé la marque, mais pour chaque succès, il y a au moins deux ou trois échecs. Gaige était l’un de mes personnages préférés dans Borderlands 2 en raison de sa trame de fond convaincante de devenir une adolescente fugitive après l’échec d’un projet d’expo-sciences, mais elle a été réduite à jaillir des doublures ennuyeuses comme une Tiny Tina bon marché. Oh wow, vous dites «marges» au lieu de margaritas? C’est tellement excentrique! Et si vous manquez ce trait de personnalité la première fois, ne vous inquiétez pas – les scénaristes essaient d’en faire une chose tout au long du reste de l’extension.

Mis à part cette petite plainte, il y a encore beaucoup de cœur dans Guns, Love et Tentacles. Après une visite malheureuse au lieu du mariage, Wainwright Jakobs est possédé par un esprit malveillant qui a l’intention de faire de Wainwright son prochain navire. Évidemment, cela met un frein aux plans du mariage, et c’est aux Vault Hunters de traîner les déchets de Xylourgos pour arranger les choses. Au cours de ces aventures, il devient clair qu’Alistair et Wainwright ont des réserves sur le mariage. Les deux mariés craignent de ne pas être adaptés à l’autre, et leur lutte avec ces doutes fournit un fond véritablement attachant à la folie surnaturelle qui se trouve au premier plan du récit.

Tout comme le reste de la série, Borderlands 3 n’est pas un jeu connu pour ses incroyables combats de boss. Ils vont généralement un petit quelque chose comme ça: un méchant géant apparaît et vous les tirez jusqu’à ce qu’ils meurent. Bien sûr, des éléments uniques tels que les points faibles et les phases multiples entrent souvent en jeu, mais les joueurs savent généralement à quoi ils s’attendront avant ces rencontres. Guns, Love et Tentacles se démarque de l’expérience habituelle de Borderlands en offrant un combat de boss qui se sent réellement difficile, convaincant et gratifiant.

À mi-chemin de l’expansion, le grand méchant invoque un serviteur connu sous le nom de Scholar Empowered. Au début, il semble être un patron typique de Borderlands, mais il acquiert ensuite de nouvelles capacités qui le rendent plus difficile à combattre. Le joueur peut utiliser des morceaux de l’environnement de manière créative; le combat nécessite des sauts difficiles et une réflexion approfondie. Je ne suis pas trop fier d’admettre que je suis mort au moins une demi-douzaine de fois en apprenant les schémas de l’Empowered Scholar. Il ne s’est jamais senti maîtrisé ou bon marché, et cela fait un bon changement de vaincre les patrons de Borderlands par la force brute. Vaincre l’Empowered Scholar semblait être un accomplissement, au moins plus que tout ce que les développeurs ont lancé aux joueurs au cours de la dernière décennie.

Guns, Love, and Tentacles est l’un des romps les plus agréables que j’ai eu avec la série Borderlands depuis ses débuts en 2009. Les pistolets sont satisfaisants, l’histoire d’amour est réaliste et respectée, et les tentacules sont un excellent ajout à un déjà jeu magnifique. C’est tout ce que je voulais d’une extension de Borderlands 3, et j’ai hâte de passer plus de temps sur Xylourgos à la recherche de l’équipement parfait.

