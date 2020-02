La dernière extension de Final Fantasy XIV Shadowbringers fait monter les enchères

L’expansion actuelle de Final Fantasy XIV, Shadowbringers, a explosé en juillet dernier, et elle se développe depuis lors avec plus de batailles et d’intrigues. Ces ajouts sont venus en morceaux: une chaîne de monstres de raid ici, une collaboration croisée avec Nier Automata là-bas. Les premiers ajouts ont été agréables, mais l’histoire a pris du temps pour déplacer ses pièces. La dernière extension de l’histoire “Echoes of a Fallen Star” fait enfin avancer les choses et c’est vraiment excitant.

À la fin de Shadowbringers, les héros avaient vaincu Emet-Selch, un cerveau obscur et un «Ascian». C’était une histoire remplie de révélations. Notamment, les Ascians – des méchants impliqués dans l’histoire depuis le lancement de A Realm Reborn en 2013 – étaient les survivants d’une civilisation magique florissante qui existait il y a des éons. Leur monde, le seul monde à l’époque, a été détruit lorsque deux dieux opposés se sont battus et ont divisé l’existence en plusieurs mondes. Pour rejoindre ces mondes, les Ascians prévoient de sacrifier tous ceux qui vivent sur les mondes fragmentés. Emet-Selch a été vaincu lors de sa tentative, mais les gentils sont restés piégés dans un autre monde appelé le Premier. Les premières quêtes d’histoire se concentraient sur la recherche initiale pour les ramener chez eux, et elles comportaient des rythmes de personnage agréables, mais elles n’avaient rien sur les nouveaux trucs. Les enjeux de ces premières quêtes étaient vagues et le rythme était plus lent. «Echoes of a Fallen Star» réintroduit un ancien méchant et de nouvelles menaces d’une manière qui met davantage l’accent sur l’histoire.

Elidibus est ici, et semble pour une fois un véritable méchant.

L’histoire initiale du scénariste des Shadowbringers, Natsuko Ishikawa, a été bien accueillie, en particulier le tour d’Emet-Selch en tant que méchant. Où pouvait-elle partir d’ici maintenant qu’un méchant si populaire était parti? La réponse est de se concentrer sur le seul Ascian restant: Elidibus. Dans le contenu de l’histoire précédente, il était manipulateur mais se sentait un peu plat. Les Ascians en général n’étaient rien de plus que de sombres mages sombres qui riaient comme des méchants de bandes dessinées. Ishikawa a inversé le script en leur donnant des motivations plus claires avec lesquelles de nombreux joueurs ont fait preuve d’empathie. Cela signifie déjà qu’Elidibus est beaucoup plus un personnage intéressant qu’auparavant, mais «Echoes of a Fallen Star» fait de lui une menace légitime.

En possédant le corps d’un héros célèbre – le garçon triste préféré des fans et le co-protagoniste des Shadowbringers Ardbert – Elidibus a commencé à manipuler les citoyens du Premier, se présentant comme une sorte de figure du messie. Dans l’histoire initiale des Shadowbringers, Elidibus a été salué comme un maître des intrigues, mais dans la pratique, il est surtout apparu comme un clown dont les plans étaient toujours déjoués. Mais maintenant? Je ne suis pas si sûr. Il n’est pas aussi captivant qu’un méchant comme Emet-Selch (qui a été exprimé de manière impeccable par l’acteur René Zagger en anglais et Hiroki Takahashi en japonais) mais son entrée dans l’intrigue apporte un renversement de fortune aux héros qui, une fois de plus, fait ressentir l’histoire terrible. La capacité d’Ishikawa à écrire des méchants convaincants se marie bien avec les révélations continues sur la cosmologie de Final Fantasy XIV. En conséquence, Shadowbringers continue d’être le scénario le plus solide du jeu.

Mais peut-être que vous ne vous souciez pas de l’histoire. Peut-être que vous voulez juste de nouveaux combats et des défis plus difficiles. «Echoes of a Fallen Star» ajoute beaucoup plus de contenu secondaire et de batailles. Le dernier correctif contenait également des éléments passionnants – le premier des trois raids Nier Automata à 24 joueurs débordant de style – mais les raids plus importants ont rapidement échoué en termes de difficulté. Il y a eu un raid Ultimate de huit personnes, mais à moins que vous ne soyez un joueur de haut niveau, il est hors de question de le terminer. Les joueurs «normaux» ont dû attendre. Heureusement, il y a maintenant beaucoup de nouveaux combats. Le premier fait partie d’un nouveau scénario mettant en vedette l’ancien général impérial et le méchant de A Realm Reborn Gaius Baelsar. Il a jeté son lot avec les bons gars en Eorzea pour détruire les machines de guerre créées par l’Empire de Garlean. Dans un retour à Final Fantasy VII, ces armes se révèlent être des robots géants. Oui, il y a maintenant des mechs géants honnêtes à Dieu dans ce jeu, et le premier est Ruby Weapon. C’est un combat de 8 personnes qui ne pèse pas trop sur la difficulté normale, mais allez, c’est un combat contre un robot géant. C’est un combat de coup de pied avec une grosse surprise contenue à l’intérieur, et la difficulté supplémentaire d’une version «extrême» devrait plaire aux joueurs.

‘Echoes of a Fallen Star’ ajoute également quatre nouveaux combats au raid Eden. Comme la lutte contre Ruby Weapon, ce sont des essais à 8 joueurs contre des ennemis incroyablement difficiles. Dans ce cas, ce sont des réimaginations de combats de vieux boss avec des remix de musique fraîche et des designs de Tetsuya Nomura. Les patrons d’Eden ont toujours été difficiles lors de leur sortie, et je suis heureux de dire que ces nouveaux ajouts ont vraiment fait monter les enchères par rapport au niveau précédent. L’un des points forts est un combat complexe impliquant des attaquants qui sautent dans et hors des portails, exigeant que les joueurs soient attentifs et effectuent des mouvements très précis à tout moment. En général, les nouveaux combats Eden ont plus de pièces mobiles; un combat a opposé les joueurs aux versions remixées du dieu du feu Ifrit et du dieu du vent Garuda. C’est une mêlée chaotique dans une arène ardente. Aujourd’hui est le jour du patch, ce qui signifie que personne ne sait encore ce qui se passe, donc mes groupes de recherche de devoir ont mangé de la merde plusieurs fois. C’est normal, mais je pense que les nouveaux combats sont une véritable avancée mécanique et stylistique. Tout comme Ruby Weapon, qui a une version de difficulté plus élevée, les nouvelles batailles d’Eden ont également d’intenses (et douteusement nommées) variations «sauvages» qui, espérons-le, garderont les joueurs engagés jusqu’au prochain défi.

J’ai adoré les Shadowbringers. C’était mon jeu de l’année pour 2019, mais il est indéniable que même si les correctifs post-sortie ont offert des combats amusants et même du contenu intéressant pour les artisans, il n’y avait pas autant d’élan vers l’avant pour commencer. “Echoes of a Fallen Star” donne aux Shadowbringers une impulsion bienvenue. La réinvention passionnante de vieux méchants, des arcs rédempteurs pour les autres, des putains de robots géants, des combats de boss intenses et difficiles. Shadowbringers était bon, certainement la meilleure extension que Final Fantasy XIV ait jamais eue. Maintenant, ça ne fait que montrer. Comme une vieille dame clichée avec ses feuilletons, j’ai hâte d’attendre pour voir ce qui va suivre. Surtout si c’est aussi bon que ça.

