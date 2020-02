La dernière fenêtre est l’un des meilleurs mystères de meurtre dans le jeu

La duologie de Last Window et Hotel Dusk est devenue ma série préférée sur la DS originale. Les deux jeux sont noirs à leur meilleur, impliquant meurtre, vol et explorations de la sordidité de la nature humaine. Ce sont aussi certains des meilleurs jeux écrits auxquels j’ai jamais joué. Cela fait quelques semaines que j’ai terminé Last Window, mais les personnages et les voyages qu’ils ont pris persistent dans mon esprit.

Les rues ont de la mémoire

J’ai adoré le premier jeu, Hotel Dusk, et j’ai écrit une plongée rétrospective sur ce qui le rend si spécial l’année dernière. C’est une histoire complexe sur la vie de plusieurs personnes qui se croisent au cours d’une même nuit dans l’Éponyme Hotel Dusk alors qu’elles dénouent les liens qui les unissent.

Dernière fenêtre: The Secret of Cape West a des thèmes similaires, mais évolue sur la formule originale. Hotel Dusk parlait de Kyle Hyde apprenant les mystères de la disparition de son ancien partenaire alors qu’il faisait partie des forces de police. Last Window raconte comment Kyle a découvert pourquoi son père avait été assassiné il y a vingt-cinq ans. Au cours du processus, il découvre plus sur l’appartement dans lequel il vit et son passé miteux. Comme le premier jeu, vous tenez la DS sur le côté, ce qui lui donne la sensation d’un roman. Également similaire à l’hôtel Dusk, l’appartement prend une vie propre avec beaucoup de secrets derrière ses nombreuses pièces cachées, y compris tout le quatrième étage qui a été bloqué. À cette fin, il y a un caractère tout aussi convaincant des résidents, chacun avec ses propres motivations, espoirs et déceptions. Ayant lieu fin décembre 1980, leur appartement, le Cape West, va fermer, ce qui signifie que tout le monde doit déménager.

J’ai mentionné dans ma rétrospective précédente que je pensais que Kyle tire son nom de l’acteur qui a joué le principal protagoniste de la série à succès Twin Peaks, Kyle MacLachlan. Semblables à Twin Peaks, les personnages sont tous fascinants avec leurs propres caprices et traits de personnalité. Il y a Tony, qui est toujours à la hauteur des manigances et qui essaie de gagner de l’argent, mais qui est aussi un sacré bon musicien et devient un ami de Kyle tout au long de la semaine. Margaret Patrice est l’hôtesse sévère du complexe d’appartements et semble principalement soucieuse de boucler les affaires et de percevoir le loyer final. Alors que Kyle commence à découvrir les couches qui maintiennent le lieu ensemble, il se rend compte pourquoi elle a décidé de vendre le lieu est intimement mêlée à la mort de son père. Au rez-de-chaussée du café de l’appartement, Claire travaille avec son père pour diriger le restaurant et sert de délicieux repas et du café. Leurs plaisanteries, leurs réflexions et leurs préoccupations privées font partie du rituel quotidien de Kyle chaque fois qu’il y mange.

Contrairement à Hotel Dusk, les chapitres individuels ne culminent pas avec un grand caractère révèle. Le récit est beaucoup plus organique, les événements se déroulant sur une semaine. Certaines nuits se terminent même par plus de questions que de réponses. Cela donne à chaque personnage de l’espace pour respirer, de sorte qu’une révélation finit par n’être qu’un petit aperçu à travers la fenêtre de leur vie. La plupart des soirées se terminent avec Kyle regardant Los Angeles, essayant de comprendre ce qui se passe exactement. L’art est éblouissant, capturant parfaitement l’ambiance. L’animation rotoscopique fait un travail fantastique en équilibrant le panache stylistique avec un réalisme dans les gestes et les manières du personnage qui les font se sentir authentiques.

La musique lie le récit ensemble. Les nuances de Jazzy créent une toile qui imprègne chaque scène. Atmosphérique est un mot qui est souvent lancé. Mais l’atmosphère noirâtre de Last Window dégouline de caractère; tous ont une solitude et un désir palpables. Dylan semble être un voyeur curieux, mais finit par avoir un fond plus sinistre qu’il souhaite pouvoir échapper. Il y a Rex, qui enquête sur Kyle. Il utilise l’un des résidents de l’appartement pour obtenir des informations et appelle même la mère de Kyle pour creuser son passé. Rex est l’un des personnages les plus complexes de Last Window, celui qui semble être le principal antagoniste, mais se révèle être une autre âme errante entraînée dans les activités criminelles alambiquées qui ont eu lieu dans les murs du Cap-Ouest. Une organisation criminelle invisible, Nile, tire les ficelles dans les coulisses. Même s’ils n’apparaissent jamais réellement dans le jeu, leurs empreintes digitales sont partout, répandant la misère et la tristesse à travers leurs stratagèmes.

Regarder dans le cœur



Kyle a pris sa retraite en tant que détective de police et travaille dans une société de livraison appelée Red Crown. Au début, il semble qu’il soit un vendeur de porte à porte, ce qu’il fait en partie. Mais les packages et les demandes varient selon le client. Dans ce cas, le MacGuffin est le Scarlet Star, un trésor que le père de Kyle tentait de voler il y a vingt-cinq ans. Mais ce trésor a disparu et un appelant anonyme demande à Kyle de le trouver. Kyle enquête sur les habitants de l’appartement en utilisant ses propres capacités de détective. Mais contrairement à d’autres histoires sur le thème de la police, il n’y a pas d’interrogatoires violents, ni de violence en général. Il est un opérateur souple et a une manière tout aussi lisse avec ses mots.

Il y a des sections où les joueurs ont le choix sur quoi demander. De mauvais choix peuvent conduire à des impasses et à la fin de la version du jeu. Mais ils sont rares (je n’en ai jamais eu) et la plupart des choix sont intuitifs. Il y a aussi un certain nombre d’énigmes, y compris une boîte à musique vraiment difficile qui m’a pris une éternité à comprendre (afin d’obtenir une clé spéciale dans ladite boîte, vous devez déclencher un verrou en utilisant le bouton d’épaule de la DS, fermez la DS elle-même jusqu’à ce que vous entendiez un clic, rouvrez-le, puis faites glisser la clé hors de la boîte à musique).

Mais rien de tout cela ne se compare aux vrais puzzles, qui sont les personnages eux-mêmes. J’ai trouvé que Marie Rivet était l’une des plus convaincantes et ses secrets se déclinent en plusieurs couches. Au début, vous apprenez que son mari et son frère ont tous deux été tués dans des circonstances inhabituelles. Juste au moment où vous pensez connaître la vérité derrière ces événements tragiques, Kyle découvre qu’il y a beaucoup plus dans l’histoire. Et puis vous pensez que vous l’avez compris, mais cela devient encore plus compliqué, conduisant Marie à l’une des séquences les plus sombres et les plus émotives du jeu.

Un de mes moments préférés dans le jeu n’est même pas pertinent pour l’intrigue principale. Un personnage de l’hôtel Dusk, Mila, vient rendre visite à Kyle dans son appartement alors qu’elle est en ville pour les vacances. Ils se remémorent les événements du jeu précédent, y compris le sapin de Noël qu’ils ont décoré ensemble. Mila offre à Kyle une photo qu’elle a dessinée de lui. Kyle, à son tour à travers votre stylet, dessine une image de Mila (honnêtement, la mienne s’est avérée assez mauvaise), qu’elle prend et chérit. La séquence se termine avec les deux regardant un phare sur le toit et son départ peu de temps après. Elle n’offre aucun nouvel indice ni aucun indice obscur conduisant à une révélation ultérieure. En plus d’évoquer des souvenirs du premier jeu, elle ne fait pas partie du récit de Last Window. J’avais juste l’impression de voir quelqu’un que je n’avais pas vu depuis un an.

Dans ma rétrospective précédente, j’ai appelé Hotel Dusk une métaphore de l’Amérique. Last Window se limite à Los Angeles. Les résidents ont l’impression d’appartenir à Los Angeles dans les années 1980, à leurs tenues et à leur dialogue. Alors que de plus en plus de secrets sont divulgués, la mère de Kyle lui envoie un cadeau, qui est le contenu de la valise de son père quand ils l’ont trouvé mort. L’un des articles est un baseball que son père aimait lancer avec lui quand il était enfant. Kyle est surpris. Plus il découvre ce qui s’est passé ce jour fatidique il y a vingt-cinq ans, lorsque son père a été tué, plus il voit à travers ses yeux. La dernière fenêtre éponyme est à bien des égards lui témoin de la détresse de chaque personnage, tout en ayant une chance de comprendre les derniers moments de son père.

Last Window est un appartement dans lequel vous souhaitez vous enregistrer. Mais il est difficile de retrouver une copie abordable de ce jeu. Il n’est jamais sorti aux États-Unis et la version européenne coûte un peu. Avec patience, j’ai pu en trouver une copie sur EBay, mais cela a pris du temps. Pour ceux qui jouent, cela vaut bien le prix de l’entrée.

Je me sens triste Cing fermé après la sortie de Last Window. Une partie de moi se demande si les développeurs savaient que la fin allait arriver et y ont fait allusion d’une manière méta avec la fermeture des appartements de Cape West. Alors que Last Window arrivait à sa conclusion, cela ressemblait moins à une fin de jeu qu’à une séparation avec des amis dont je m’inquiétais. Je souhaite que Kyle ait eu la chance de traquer le Nil, peut-être même de les abattre. Mais il ne semble pas que ce sera possible. Au moment où j’écris cette rétrospective, j’écoute la bande originale, imprégnant les souvenirs de l’expérience, souhaitant pouvoir les revivre.

C’est une fenêtre que tout le monde doit regarder.

.