la dernière mise à jour de New Horizons a donné aux visiteurs une nouvelle façon de ruiner votre île

La première des mises à jour d’été promises par Nintendo pour Animal Crossing: New Horizons est maintenant arrivé, apportant la capacité de nager, de plonger, d’attraper des créatures marines et plus encore pour la balade. L’arrivée de la mise à jour s’est bien déroulée avec ses fans les plus dévoués, qui ont envie de nouvelles choses depuis un moment maintenant, mais tout le monde n’est pas content.

Vous voyez, maintenant que les joueurs peuvent plonger de la jetée de l’aéroport en arrivant sur l’île de quelqu’un d’autre, toutes sortes de manigances destructrices de progrès peuvent avoir lieu. La situation a déclenché un débat houleux sur Resetera, où un joueur a détaillé les « conséquences graves » de la mise à jour pour ceux qui aiment faire du commerce avec d’autres en ligne.

Annonces :

Essentiellement, comme vous le savez peut-être si vous visitez régulièrement les îles des autres, de nombreux joueurs ont choisi de clôturer leurs points chauds les plus précieux pour s’assurer que les visiteurs ne peuvent pas voler ou endommager quoi que ce soit de quelque valeur que ce soit. Un visiteur peut, par exemple, piétiner toutes vos fleurs ou secouer n’importe quelle cloche de votre arbre d’argent, et toute personne en qui vous avez confiance avec le statut de « Best Friends » peut faire beaucoup plus.

Grâce à la nouvelle mise à jour, les visiteurs peuvent maintenant simplement sauter dans la mer et faire le tour de toutes les clôtures qu’un joueur aurait pu construire au cours des derniers mois, atteignant des zones que l’hôte n’a jamais voulu qu’ils voient.

« Depuis la mise à jour, certaines personnes ont trouvé un trou dans la boucle », explique Arthands, un utilisateur de Resetera. « Ils peuvent simplement changer de maillot de bain, sauter de la jetée et remonter le rivage pour contourner les clôtures. Après avoir volé ou causé quelque mal que ce soit, l’étranger peut appuyer sur le bouton – pour » partir tranquillement « de l’île. » Ils suggèrent ensuite que Nintendo publie un patch pour empêcher les joueurs de sauter de la jetée de l’aéroport.

Certains utilisateurs de Resetera ont répondu que cela pourrait être une réaction exagérée, accusant l’affiche originale de « prendre les choses trop au sérieux » et notant que tout dommage pouvait toujours être réparé. Cependant, d’autres sont d’accord, arguant que les joueurs mettent beaucoup de temps et prennent soin de rassembler leurs îles et qu’il est compréhensible qu’ils ne voudraient pas que cela soit détruit.

Avez-vous remarqué des comportements louches de la part des visiteurs depuis la mise à jour? Cela vous dérange-t-il qu’un visiteur puisse nager autour de votre île, ou n’êtes-vous pas agité de toute façon? Faites le nous savoir dans les commentaires.