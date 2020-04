La dernière mise à jour majeure de Terraria arrive sur PC le mois prochain

Terraria: Journey’s End – la quatrième et dernière mise à jour majeure du jeu indie sandbox – sera lancée sur PC le 16 mai, a annoncé aujourd’hui le développeur Re-Logic.

Parallèlement à l’annonce, le fondateur du studio, Andrew Spinks, a tweeté une capture d’écran de la fenêtre de création de jeu de Terraria qui montre Journey et un nouveau mode Master ajouté à la liste des options de difficulté.

Jusqu’à présent, on ne sait pas quand nous pourrions voir la mise à jour frapper d’autres plates-formes. Re-Logic a précédemment déclaré que Journey’s End arrivera aux consoles, aux mobiles et aux commutateurs, «mais probablement pas au même moment».

Terraria: Journey’s End sera lancé sur PC le 16 mai 2020! pic.twitter.com/cf1nGrzrrk

Andrew Spinks (@Demilogic) 13 avril 2020

Journey’s End a été révélé pour la première fois lors du salon de jeu PC de l’E3 en 2019. La mise à jour ajoute 800 nouveaux objets à fabriquer, des types d’ennemis, des biomes rénovés, un nouvel effet météo, un bestiaire en jeu et, euh, le golf, entre autres.

Il s’agit également de la dernière mise à jour majeure de Terraria. Mais ce n’est pas la fin pour Terraria, explique le studio dans leur FAQ sur l’annonce.

«Il y a beaucoup plus à venir pour Console / Switch / Mobile (y compris certaines choses que nous n’avons pas encore révélées), et avec les mods disponibles – ainsi que tous les futurs mods – en plus de ce qui est un jeu de base TRÈS robuste, nous sont convaincus que Terraria continuera de transporter pendant de nombreuses années. Bien sûr, nous resterons impliqués avec vous tous – vous rendez cela possible et nous aimons toujours passer du temps.

«Pour Re-Logic, cela signifie que nous allons enfin nous attaquer à notre deuxième titre. Nous ne savons pas encore ce que ce sera – et ce ne sera peut-être même pas un titre Terraria – alors attendez-vous à un moment de silence sur ce front jusqu’à ce que nous soyons prêts à partager davantage ce que nous décidons de poursuivre. »

