La dernière publicité de Nintendo pour Animal Crossing: New Horizons nous donne un aperçu de l’écran titre

Peux-tu le croire? Animal Crossing: New Horizons devrait sortir sur Switch le mois prochain et nous attendons toujours que Nintendo se montre et nous en dise plus sur cette sortie prévue.

Dans la dernière annonce du jeu, nous jetons un œil à l’écran titre de New Horizons. Oui, des trucs excitants! Il montre l’un des Nooklings se promenant sur l’écran, et plus intéressant encore, a une section distincte pour les paramètres de sauvegarde des données. Comme l’a noté GameXplain, ce sera probablement là que vous irez pour effacer votre île ou la transférer (si cela finit par être une option).

Voici quelques autres écrans de cette annonce (cliquez / appuyez pour agrandir):

Pour voir ce qui se cache dans cette publicité, regardez la vidéo de GameXplain. Avez-vous hâte de découvrir le nouveau jeu Animal Crossing? Laissez un commentaire ci-dessous.

