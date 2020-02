Nintendo a dévoilé une nouvelle promo sous son surnom Nintendo Switch My Way. La dernière publicité concerne Animal Crossing: New Horizons, qui est à un peu plus d’un mois du lancement. Consultez la vidéo intégrée ci-dessous pour découvrir de nouvelles séquences de jeu et des communications entre deux utilisateurs de Nintendo Switch Lite. Animal Crossing: New Horizons devrait arriver le 20 mars pour la famille de systèmes Nintendo Switch.

