La deuxième bêta multijoueur de la tournée Mario Kart annoncée sera ouverte à tous les joueurs

J’ai eu hâte de vivre une véritable action multijoueur dans Visite de Mario Kart, mais vous n’avez pas d’abonnement Gold? Ne vous inquiétez pas – votre chance de pouvoir enfin courir avec d’autres joueurs pour de vrai arrive bientôt!

Nintendo a annoncé qu’une deuxième version bêta multijoueur est maintenant en route vers le jeu de course mobile! Contrairement à la première version bêta multijoueur, ce tour sera ouvert à tous les joueurs – qu’ils aient ou non un Gold Pass.

Un deuxième test multijoueur est en cours, et cette fois tous les joueurs peuvent participer, pas seulement les abonnés du #MarioKartTour Gold Pass. De plus amples détails seront publiés ici et bientôt en jeu, alors attachez votre ceinture et démarrez vos moteurs! pic.twitter.com/8l3YVEabll

Pour l’instant, nous n’avons pas de détails précis sur le début de la version bêta, mais nous vous en informerons dès que Nintendo révélera ces informations. Restez à l’écoute!

