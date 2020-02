La dévotion et la détention de Red Candle en font la prestigieuse bibliothèque de Harvard

Les deux titres d’horreur controversés de Red Candle Games ont été ajoutés à la bibliothèque Harvard-Yenching de l’Université de Harvard.

Comme révélé dans un article sur Facebook, Détention et Dévotion ont été invités à rejoindre la prestigieuse bibliothèque ce mois-ci. Les jeux ne sont toujours pas jouables, mais leur héritage perdurera.

La bibliothèque Harvard-Yenching est conçue pour préserver l’art d’Asie de l’Est. C’est la plus grande bibliothèque dédiée à la culture asiatique dirigée par une université américaine.

“En février, la bibliothèque Harvard-Yenching de l’Université Harvard a officiellement ajouté nos deux titres Détention et Dévotion à sa collection”, a déclaré Red Candle Games.

“C’est un honneur incroyable qui appartient non seulement à Red Candle mais aussi à nos supporters / joueurs du monde entier. Un merci spécial à l’invitation de Harvard-Yenching Library et à l’aide de James Cheng, du professeur David Der-wei Wang, de Xiao-he Ma et Yedong Chen pour l’avoir rendu possible.

“Harvard-Yenching Library, officiellement fondée en 1928, est connue comme la plus grande bibliothèque d’Asie de l’Est maintenue par une université américaine. En tant que concepteurs de jeux, nous n’avons jamais pensé que nos œuvres pourraient un jour être ajoutées à sa collection de prestige. Bien que nous apprécions vraiment la reconnaissance, nous en avions aussi profité pour repenser les possibilités que nos jeux pouvaient réaliser.

Red Candle Games a continué “Depuis un an, nous sommes désolés d’avoir inquiété notre communauté. Bien que le statut actuel ne soit pas idéal, nous sommes toujours là et que rien n’a changé – nous sommes et développerons toujours des jeux avec la même passion . “

En février 2019, Devotion a été retiré de Steam après que les critiques chinoises du jeu ont exprimé leur indignation après qu’un atout artistique accidentel de Winnie l’Ourson en soit devenu le titre. Le personnage de dessin animé a longtemps été associé à la moquerie du président chinois Xi Jinping.

Cela a eu un impact important sur Red Candle et son partenaire d’édition chinois.