La différence de téraflops entre Xbox Series X et PS5 affectera principalement les jeux exclusifs

L’équipe après la Quantum League ne parie pas sur une grande différence dans les jeux multi-plateformes.

Par Mario Gmez / 2 avril 2020, 00: 0058 commentaires

Bien sûr, l’annonce des spécifications techniques de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X a apporté d’innombrables rapports et articles d’opinion essayant de décomposer ce que les “tripes” de chaque console traduiront pour les utilisateurs. L’un des sujets qui couvre toute cette question est celui des téraflops, une unité de vitesse de traitement qui n’est qu’indicative mais que de nombreux utilisateurs ont pris comme le Saint Graal pour mesurer les différences entre la puissance d’une machine et une autre. ÀNimble Giant Entertainment, l’équipe après le jeu indépendant Quantum League, ces chiffres ont une valeur beaucoup plus circonstancielle.

La Xbox Series X ne compte pas moins de 12 téraflops, et la PS5 accepte jusqu’à 10,28 tflops variables. Voici ce que le concepteur en chef Balthazar Auger dit à ce sujet: “Je pense quejeux exclusifssur Xbox, qui peut être programmé pour extraire le jus de la machine “, explique-t-il à Gaming Bolt.” Cela peut également prolonger la durée de vie de la console. Cependant, tous les développeurs qui créent des titres multiplateformes sont conditionnés par le matériel avec des spécifications plus faibles, donc le seul avantage que je peux imaginer est que nous verronsrésolutions et cadences par secondele plus élevé sur Xbox Series X. “

Ce n’est pas nouveau, bien sûr: c’est ce que nous avons déjà vu dans la génération maintenant en voie de disparition de Xbox One et PS4. Beaucoup de ses jeux multiplateformes dansent entre 900p et 1080p selon chaque version, et si vous faites attention aux analyses plus approfondies, vous verrez que certaines versions sont plus stables ou présentent un lissage plus visible sur une machine ou une autre. C’est sûrement le même genre de différence que nous trouverons dans la prochaine génération.

Si vous êtes intéressé à savoir ce que Auger a à dire sur les autres caractéristiques des consoles de nouvelle génération, vous voudrez peut-être visiter ses commentaires sur le SSD PS5, une pièce qui pourrait changer le paradigme de conception de niveau dans les années à venir.

