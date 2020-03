La distance sociale est amusante avec les jeux Jackbox, en vente chez Green Man Gaming

Par Elizabeth Henges,

Vendredi 27 mars 2020 17:56 GMT

La distanciation sociale craint. Mais, vous pouvez améliorer un peu les choses en achetant un Jackbox Party Pack et en jouant avec vos amis en ligne!

Green Man Gaming a tous les jeux Jackbox Party Pack en vente, et parmi la sélection toujours croissante de jeux en vente ou gratuits, c’est probablement la meilleure série pour les soirées de jeux à distanciation sociale. Vous n’avez besoin que d’une copie du jeu et de la possibilité de le diffuser (sur Twitch ou Discord peut-être?), Et tout le monde peut se connecter à Jackbox.tv avec le code de la chambre, et vous êtes prêt à partir! Aucune copie supplémentaire du jeu n’est nécessaire, et assez facile pour que même les personnes qui ne jouent pas puissent s’amuser.

Green Man Gaming vous permet également de compléter votre collection Jackbox, avec une vente sur tous les Packs Party:

Bien que vous n’ayez probablement pas besoin de récupérer chaque pack Party, en saisir deux ou trois vous donnera plus qu’assez de jeux pour jouer avec vos amis et votre famille! Ou, si vous voulez juste goûter, vous pouvez récupérer Drawful 2 gratuitement sur Steam. Rien de plus léger sur le portefeuille que gratuit!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.