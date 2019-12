La distribution du code de boule de luxe est maintenant en ligne pour l'épée et le bouclier Pokemon

The Pokemon Company et Nintendo ont publié un nouvel événement de code de série pour Épée et bouclier Pokémon.

Le code fait partie d'une «promotion spéciale» dans la section Nintendo News sur la Switch. En entrant le code "PRESENT" dans Épée et bouclier PokémonDans la section Mystery Gift, les joueurs recevront 10 Luxury Balls. Ce code n'est valable que jusqu'au 30 janvier 2020, alors saisissez-le pendant que vous le pouvez.

Mise à jour Serebii: une distribution spéciale de 10 boules de luxe à Pokémon Sword & Shield a commencé. Code: PRÉSENT. Fonctionne jusqu'au 30 janvier 2020. Détails @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/da8rfYz6La

– Serebii.net (@SerebiiNet) 20 décembre 2019

