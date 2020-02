La distribution du Switch en Amérique ne sera pas affectée par le coronavirus

Hier, Nintendo a révélé que la fourniture matérielle et logicielle du Switch sera retardée au Japon et en Chine, en raison du coronavirus. Heureusement Ce ne sera pas le cas en Amérique et en Europe, régions où le stock se poursuivra sans problème.

De la même forme, l’édition Nintendo Switch d’Animal Crossing: New Horizons, qui a reporté ses commandes au Japon, ne sera pas affecté par le virus dans notre région, et sera mis en vente le 13 mars prochain, une semaine avant le lancement de New Horizons.

C’est le message que NIntendo of America a partagé:

«Nous pouvons confirmer que la fabrication de certains produits Nintendo pour le marché japonais a été retardée en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus 2019-nCoV. Nintendo n’anticipe pas d’impact significatif sur notre chaîne d’approvisionnement mondiale plus large pour les systèmes et les accessoires pour le moment, et les ventes de produits en Amérique du Nord et en Europe, y compris les commandes anticipées, ne seront pas affectées. Nous souhaitons exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par le coronavirus en cette période difficile. »

Malheureusement, le coronavirus a affecté le développement du port de The Outer Worlds on Switch, un jeu qui a été retardé indéfiniment.

Via: Kotaku

