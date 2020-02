La Division 2 est libre de jouer ce week-end

La Division 2 est libre de jouer jusqu’au 2 mars 2020. (Photo: Ubisoft)

Les fanatiques de tireurs-pilleurs se réunissent – La Division 2 est libre de jouer à partir d’aujourd’hui jusqu’au lundi 2 mars. Donc, si vous avez gardé le succès d’Ubisoft en veilleuse, vous avez maintenant la possibilité de récupérer la suite et de vous lancer avant que Warlords of New York ne tombe le 3 mars. Oh, et s’il vous arrive de profiter du chaos explosif de Washington, vous pouvez en acheter une copie pour 2,50 £ via la boutique Ubisoft. C’est une affaire assez chic pour tous les fans de la précédente tranche, n’est-ce pas?

La division 2 se déroule dans une version proche de Washington, DC, où les joueurs jouent le rôle d’agents dans une quête pour débarrasser les rues des gangs et rétablir la paix dans la ville. Avec d’innombrables heures de quêtes captivantes, d’améliorations puissantes, d’exploration et plus encore – The Division 2 invite les joueurs à découvrir une métropole post-apocalyptique remplie d’un gameplay addictif qui vous maintiendra accroché indéfiniment.

Vous pouvez vous diriger vers la boutique Ubisoft et récupérer votre essai gratuit maintenant. Mais rappelez-vous que le jeu n’est gratuit que jusqu’au lundi 2 mars. Après cela, vous devrez débourser 2,50 £ pour le jeu complet. Mais rassurez-vous, car tout progrès que vous réaliserez pendant votre procès sera reporté. Donc, vraiment, vous n’avez rien à perdre!

Allez-vous ramasser The Division 2 ce week-end? Êtes-vous excité par l’extension de Warlords of New York la semaine prochaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Oh, et n’oubliez pas de vous arrêter sur notre chaîne YouTube officielle pour encore plus de nouvelles, de tendances et de fonctionnalités.

