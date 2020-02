La division privée ouvrira un nouveau studio à Seattle pour le programme spatial Kerbal 2

Private Division, le label de jeux indépendants de Take-Two, s’installe à Seattle.

L’entreprise a révélé qu’elle ouvrait un nouveau studio dans la région pour se concentrer sur Kerbal Space Program 2, avec des membres clés du personnel de l’équipe se joignant à cette nouvelle entreprise. Le chef de studio Jeremy Ables, le directeur créatif Nate Simpson et le producteur principal Nate Robinson font partie des talents qui passent de l’équipe originale du projet à Private Division Seattle.

«Depuis que nous avons acquis Kerbal Space Program en 2017, nous avons constamment produit un contenu de haute qualité pour notre communauté, ce qui a entraîné une forte croissance, à la fois en termes de nouveaux joueurs s’engageant avec la franchise et de nos ambitions niveau suivant », a déclaré le vice-président exécutif et chef de la division privée Michael Worosz (photo).

“L’ouverture de ce nouveau studio, dont le but est uniquement dédié au développement continu de KSP, est un renforcement de notre promesse d’apporter les meilleures expériences à nos fans et joueurs pour Kerbal Space Program 2 et au-delà.”

Kerbal Space Program 2 a été annoncé lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom en août 2019 et a surpris le créateur original du jeu.

Take-Two a ouvert une division privée en décembre 2017, l’équipe déclarant qu’elle se considère comme la preneur de risques de la liste de la société Grand Theft Auto.