LA en état d’urgence en raison d’un coronavirus; E3 toujours debout

Après le Conférence des développeurs de jeux (GDC) a été reporté / annulé par le coronavirus, tous les yeux étaient fixés sur E3 pour savoir exactement ce qui allait se passer avec cet événement prévu lors de l’édition de cette année. Maintenant le Association des logiciels de divertissement (ESA), responsable de l’organisation de cet événement, a déclaré que malgré la crise, ils E3 2020.

Aujourd’hui, la ville de Les anges déclaré l’état d’urgence, et le ESA a répondu à la situation par la déclaration suivante:

«La santé et la sécurité de nos assistants, exposants, partenaires et employés sont notre priorité absolue. Bien que l’ESA continue de planifier un E3 réussi et sûr du 9 au 11 juin 2020, nous continuerons de surveiller et d’évaluer la situation quotidiennement. »

Notre équipe E3 et nos partenaires continuent de surveiller COVID-19 via le Center for Disease Control and Prevention et l’Organisation mondiale de la santé. Nous évaluons activement les dernières informations et continuerons à développer des mesures pour réduire davantage les risques pour la santé lors de l’événement.

Encore une fois, sachez que nous continuerons d’évaluer les nouveaux développements et de fournir des informations à cet égard, si la situation l’exige. »

En cas d’urgence, Les anges a offert les informations suivantes:

L’état d’urgence permet à la ville et au comté de se qualifier pour tous les fonds supplémentaires nécessaires pour se préparer à COVID-19 à l’avenir, si de tels fonds sont nécessaires.

Les responsables municipaux continueront de donner la priorité aux mesures et directives axées sur la propreté et la sécurité.

Accédez au site Web de Los Angeles pour plus d’informations locales.

Source: GamesIndsutry.biz

