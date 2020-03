La F1 est annulée, les pilotes s’affronteront donc dans le jeu vidéo officiel

Photo: Mark Thompson (.)

La saison de F1, comme la plupart des grands sports internationaux, est actuellement suspendue. Et comme un nombre croissant de sports internationaux, les athlètes ont trouvé que l’un des meilleurs moyens de rester occupé est de défier les autres en ligne dans la version jeu vidéo de ce qu’ils font normalement dans la vie.

Alors que les footballeurs de la Liga terminent un week-end de FIFA 20, les organisateurs de la Formule 1 ont annoncé la série F1 Esports Virtual Grand Prix, qui verra “un certain nombre de pilotes de F1 actuels” jouer au jeu officiel F1 2019 Codemasters sur PC et avoir il a diffusé dans le monde entier.

Fait intéressant, parce que certains pilotes sont plutôt bons derrière une roue virtuelle et d’autres pas, la compétition sera “configurée de manière à encourager les courses compétitives et divertissantes”, ce qui est une manière douce de conduire au fait que les conducteurs de déchets seront des avantages tels que «une réduction des dommages au véhicule et des freins antiblocage et antipatinage en option pour ceux qui connaissent moins bien le jeu».

Les courses vont avoir lieu les mêmes jours que les courses réelles devaient se dérouler, ce qui signifie que la première devrait avoir lieu d’une minute à l’autre (au moment de la publication), car le Grand Prix de Bahreïn devait se tenir aujourd’hui.

Pour compléter le terrain, puisque tous les pilotes de F1 ne participeront pas, un tas d’anciens pilotes, de pilotes d’esports et de gens au hasard comme «L’artiste de musique Liam Payne, le golfeur professionnel Ian Poulter et le six fois médaillé d’or olympique Sir Chris Hoy» sont être encordé pour conduire des sièges vides.

