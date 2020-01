La façon dont Hayao Miyazaki travaille semble stressante

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Vous êtes-vous déjà interrogé sur le processus de Hayao Miyazaki? Comment fonctionne-t-il? Pendant quinze ans, en tant que responsable des ventes internationales du Studio Ghibli, Steve Alpert l’a vu de près. Dans ses prochains mémoires Partager une maison avec l’homme sans fin: 15 ans au Studio Ghibli, il décrit les méthodes du célèbre animateur.

Ci-dessous est un extrait exclusif du livre, qui a été fortement vérifié par le studio avant la publication pour garantir l’exactitude:

La façon de faire un film de Hayao Miyazaki était particulièrement stressante, et c’est exactement ce qu’il pensait que cela devrait être. Il disait souvent qu’une personne ne fait son meilleur travail que face à la possibilité réelle d’échec et à ses conséquences réelles. Plusieurs fois après l’achèvement de l’un de ses films, Miyazaki a suggéré de fermer le studio et de licencier tout le personnel. Il pensait que cela donnerait aux animateurs une idée des conséquences de l’échec et ferait d’eux de meilleurs artistes si et quand ils étaient réembauchés pour le prochain film. Personne n’était jamais sûr s’il plaisantait.

Lorsque Miyazaki a signé l’un de ses films et que cela a été officiellement fait, il a préféré ne plus jamais penser à ce film. C’était fait. Il ne pouvait rien faire de plus pour l’améliorer ou le changer. Il a toujours voulu aller de l’avant et penser au prochain film.

Pour commencer un nouveau projet, Miyazaki permettrait aux images et aux idées de s’infiltrer dans son imagination, capturant ses idées dans des dessins ou des croquis à l’aquarelle. Il avait souvent des idées pour deux ou trois nouveaux films à la fois. Il amassait les images qu’il avait dessinées et commençait à les affiner et à élaborer des tracés isolés pour les accompagner. Lorsqu’il pensait avoir une idée pour un nouveau film, il s’entretenait avec son producteur, Toshio Suzuki, et ils discutaient des possibilités. Ils seraient d’accord sur une idée, en parleraient à d’autres personnes dans le studio, les personnes qui en auraient entendu l’approuveraient avec enthousiasme, et une semaine plus tard, l’idée aurait été rejetée au profit d’une autre idée complètement différente.

Finalement, une idée allait rester et les dessins pour elle devenaient plus complets. D’autres artistes ont été amenés à faire de l’art conceptuel pour le film. Une décision formelle serait prise et plus d’artistes seraient embauchés pour faire de l’art d’arrière-plan, de la chasse au lieu et plus d’art conceptuel. Un ou deux dessins plus élaborés de Miyazaki seraient choisis pour représenter le film et le studio annoncerait le film. La production commencerait et presque exactement deux ans plus tard, le film final émergerait. Une fois le film officiellement annoncé, les salles dans lesquelles il jouerait seraient réservées, près de deux ans à l’avance.

Ce processus semble beaucoup plus fluide qu’il ne l’a jamais été. La réputation de Hayao Miyazaki au Japon était telle qu’une fois le film annoncé, tous les cinémas du Japon voulaient déjà jouer le film.

Le film était presque toujours annoncé en décembre. La fin de l’année a toujours été un bon moment au Japon pour attirer l’attention des gens. Le film serait projeté dans les salles à la mi-juillet deux ans plus tard, le meilleur moment pour jouer un film au Japon car chaque école au Japon serait en vacances. La capacité de Miyazaki à livrer ses films dans les délais est ce qui a rendu ce type de programmation possible. Mais ce n’est jamais comme si ce processus était facile, voire certain. Mais c’est ainsi que Miyazaki pensait que les cinéastes d’animation devraient travailler; toujours sous le pistolet. Le studio n’a manqué qu’une seule fois l’échéance de juillet et il y avait eu des circonstances atténuantes indépendantes de la volonté du réalisateur.

Au début du processus de production, les choses se déroulaient à un rythme assez tranquille. Miyazaki a dessiné les story-boards de ses films que Ghibli a appelé l’éconte. L’éconte était une combinaison de scénario et de scénario, un menu complet pour un film qui servait de plan à partir duquel le film pouvait être réalisé.

Miyazaki divisait généralement l’éconte en cinq parties; A, B, C, D et E. Ce n’étaient pas des actes comme dans une pièce. Ils représentaient à peine 20% de la durée prévue du film.

Miyazaki avait généralement la totalité de la partie A et la plupart de la partie B dans sa tête lorsque le film a été annoncé pour la première fois. Les images de la partie A seraient soigneusement et soigneusement dessinées en détail. Dans ses films ultérieurs, alors qu’il savait que l’éconte de tous ses films était exposée au musée Ghibli, la partie A a été exécutée à l’aquarelle délicate. Le dessin de la partie B a également été exécuté à un rythme plus délibéré.

Une fois que Miyazaki a commencé à dessiner la partie C, le film serait en pleine production. Les artistes de fond et les compositeurs auraient déjà commencé, mais maintenant les animateurs commençaient à dessiner.

Miyazaki finissait d’écrire le film et commençait à rencontrer des animateurs et à revoir des dessins d’animation. Au moment où Miyazaki a commencé la partie D, il commencerait à avoir des doutes quant à savoir si les cinq parties et la longueur assignée au film seraient suffisantes pour contenir l’histoire. Il n’avait généralement aucune idée de la fin du film. Il pourrait avoir des idées concurrentes sur la façon dont cela devrait se terminer qu’il ne pourrait pas résoudre. Ou il n’en avait peut-être aucune idée. Les animateurs rattraperaient la partie D et le processus d’écriture aurait ralenti en rampant.

Un sentiment de crise imminente s’infiltrait dans le studio. Miyazaki arrêterait d’écrire et passerait son temps à faire des choses sans rapport avec le film. Il a coupé du bois pour le poêle en fonte du Vermont de son atelier. Quelqu’un le dénoncerait à Suzuki qui irait le voir et essayer de le faire arrêter de couper du bois et retourner au travail.

La partie E n’était pas encore apparue et l’ensemble du studio serait agité par une atmosphère de stress élevé. Les théâtres étaient complets. La production a pris du retard. Personne ne savait comment le film se terminerait.

Et puis, une percée. La partie E est apparue. Après une brève période d’exaltation, les animateurs et le personnel de production back-end ont commencé à violer les lois du travail du Japon et à travailler un nombre d’heures illégal pour terminer le film. Lorsque les animateurs ont reçu l’ordre de rentrer chez eux et de dormir, ils ont soit fait semblant de partir et se sont faufilés vers leur bureau, soit ils ont tout simplement refusé. Le personnel de soutien à la production gardait les mêmes heures que les animateurs, même ceux qui n’avaient plus de travail réel à faire sur le film. Il s’agissait à la fois de solidarité avec vos camarades qui devaient travailler et du code tacite de la pression traditionnelle japonaise; si tout le monde travaille, vous aussi, même si vous n’avez pas de travail à faire.

C’était le processus de production de Hayao Miyazaki. Une fois le film verrouillé, il a voyagé à travers le Japon pour rencontrer des propriétaires de théâtre et la presse sur les marchés locaux. Son film était terminé, il était libre, et la chance de voir tout le Japon était quelque chose qu’il aimait. Puis il a pris un mois de congé et s’est retiré dans sa petite maison dans les montagnes avec sa famille. Avant longtemps, il pensait déjà au prochain film et recommençait tout le processus.

Bien que Miyazaki ait la réputation d’être un boss coriace, dans le passé, il engageait parfois généreusement les visiteurs.

Pendant longtemps à Ghibli, même après le succès de Mononoke Hime, n’importe qui pouvait simplement monter à l’étage et se tenir devant Hayao Miyazaki et le regarder travailler. Il était assis dans un petit coin de la zone des animateurs au bureau d’un animateur qui était en tous points identique à n’importe quel autre bureau d’animateur dans la pièce. Il arrêtait parfois ce qu’il faisait, se levait et se serrait la main et même discutait avec un visiteur (s’il était d’humeur).

Avec une sécurité accrue dans les studios d’animation, ce n’est certainement plus le cas, mais l’anecdote d’Alpert rappelle à quel point même un endroit sous pression comme Studio Ghibli pourrait être détendu.

Partager une maison avec l’homme sans fin: 15 ans au Studio Ghibli sortira le 16 juin. Il peut être précommandé ici.

