La faiblesse de Berith et comment vaincre facilement dans le palais de Kamoshida – HITC

Un guide sur la faiblesse de Berith et comment vaincre rapidement cette Ombre dans le palais de Kamoshida dans Persona 5 Royal.

Persona 5 Royal est disponible sur PlayStation 4, ce qui signifie que vous pouvez désormais jouer au meilleur jeu qui vous prendra des mois. Il y a des éléments qui sont à la fois pires et meilleurs que son original, et certains de ces meilleurs éléments incluent Will Seeds à trouver dans les palais. Cependant, en dehors de ce bonus supplémentaire, certains nouveaux voleurs fantômes ont du mal à vaincre le Berith récurrent dans le palais de Kamoshida car ils ne trouvent pas de faiblesse à exploiter.

Il y a beaucoup à faire dans Persona 5 Royal de courtiser un nouveau waifu pour débloquer un troisième semestre, mais vous ne pourrez rien faire avant d’avoir volé le cœur du pire P.E. professeur existant, Kamoshida. Son palais agit comme un château BDSM avec beaucoup de symbolisme et d’images provocantes, et c’est sans doute le niveau le plus mémorable du jeu bien qu’il soit le premier.

Bien qu’une grande partie du palais soit un jeu d’enfant car les ombres sont aussi basses que vous et vos camarades, il y a une ombre nommée Berith qui est plus haute que les autres. Avec un classement de niveau neuf, vous découvrirez ci-dessous sa faiblesse et comment vaincre.

Quelle est la faiblesse de Berith dans Persona 5 Royal?

Berith a une faiblesse par rapport à Bufu / Ice dans Persona 5 Royal.

Vous devriez être capable de comprendre cette faiblesse car Berith a une résistance à Agi / Fire.

Afin de renverser facilement cette ombre, vous voudrez avoir un Succube ou un Silky. Vous aurez probablement ce dernier avant le premier alors que vous trouverez et affrontez beaucoup de Silky dans les premiers stades, tandis que Succubus apparaît en grande partie dans la tour centrale lorsque vous approchez du trésor.

Comment vaincre Berith dans Persona 5 Royal

Vous pouvez vaincre Berith facilement dans Persona 5 Royal en exploitant sa faiblesse à Bufu / Ice.

Cependant, si vous n’avez pas de succube ou de soyeux, vous pouvez toujours vaincre Berith avec quelques problèmes en effectuant des attaques techniques.

C’est là que vous faites souffrir l’ennemi d’une maladie, puis l’attaquez avec un coup surnommé technique.

La plupart de ces attaques peuvent être normales, vous ne perdez donc pas de SP ou de HP avec une Persona, mais vous pouvez également utiliser des mouvements qui feront apparaître Technique à l’écran pour vous faire savoir que plus de dégâts seront infligés.

Si vous souhaitez conserver autant de SP que possible afin de pouvoir terminer le palais en une seule fois (en plus de vaincre Kamoshida lui-même), nous vous recommandons d’invoquer l’une des personnalités DLC que vous avez en raison de leur niveau et de leurs statistiques plus élevés.

Le simple fait d’équiper l’un de ces personnages DLC permettra au Joker de tuer la plupart des ennemis en une seule fois à partir d’attaques normales, c’est donc un bon moyen de conserver les SP tout en traversant le château.

Dans d’autres nouvelles, Modern Warfare 2 Remastered est-il multijoueur? Non, et voici pourquoi!