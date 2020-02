La famille de l’ancien président de Nintendo a inspiré le nom de Banjo-Kazooie

Les histoires sur le développement des jeux vidéo gardent souvent des secrets anecdotiques qui sont intéressants comme des faits curieux. Une nouvelle histoire de ce genre met en vedette Banjo-Kazooie et les personnes impliquées dans le développement, car il était désormais connu que son nom était étroitement lié à la famille d’un ancien président de Nintendo.

Andy Robinson, rédacteur en chef de Video Games Chronicle, a eu l’opportunité de travailler chez Yooka-Laylee et lors d’un de ses voyages au Japon, il a eu l’occasion d’entendre que le titre qui a servi d’inspiration pour la plateforme Playtonic Games a une relation intéressante avec Hiroshi Yamauchi, l’ancien président de Nintendo.

Selon l’écrivain, il a appris que le petit-fils de Yamauchi s’appelait Banjo Yamauchi. Le fils du manager, quant à lui, s’appelait Katsuhito Yamauchi, qui peut être raccourci en “Katsuhi”. Lorsqu’il est combiné, c’est “Banjo-Katsuhi”, et bien qu’il y ait de la place pour que cette relation soit une coïncidence, la vérité est que c’était une référence délibérée, parce que le directeur du jeu, Gregg Mayles, a partiellement confirmé cette anecdote, puisqu’il a mentionné que moins la part de Banjo est vraie, car Kazooie n’est pas sûr.

Nous vous laissons le message qu’ils ont partagé ci-dessous.

La partie Banjo est vraie, pas si sûre de celle de Kazooie!

– Gregg Mayles (@Ghoulyboy) 10 mars 2019

Que pensez-vous de cette anecdote? Avez-vous imaginé que Hiroshi Yamauchi a inspiré le nom de Banjo et Kazooie? Dites-le nous dans les commentaires.

Comme Andy Robinson l’a écrit dans Video Games Chronicle, après la mort d’Hiroshi Yamauchi, son fils et petit-fils, Banjo et Katsuhito, ont hérité des actions qui appartenaient à Nintendo, mais tous les deux les ont vendues à Nintendo en échange de plus de 1000 MDD. Ensuite, Rare s’est dissocié de Nintendo pour faire partie de Xbox Game Studios et Banjo-Kazooie est la franchise qui maintient une bonne relation entre les 2 sociétés. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à leur sujet si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.