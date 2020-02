La fermeture des forums PlayStation

Pendant très longtemps, Sony a géré son propre babillard officiel, un endroit où les propriétaires de PlayStation pouvaient se réunir, passer du temps, aguer sans raison et, surtout, dépanner. Mais le 27 février, ce conseil fermera ses portes.

Sony a annoncé cette décision à la fin de la semaine dernière avec un message très court et très direct:

Bonjour,

À partir du 27 février, les forums PlayStation.com ne seront plus disponibles.

Nous vous invitons à poursuivre la conversation via PlayStation.Blog, Twitter, Facebook et Instagram. Pour l’assistance produit, veuillez visiter le site d’assistance, Playstation.com/help/.

Et c’est tout. Je sais que les temps changent et les habitudes avec eux, mais ça craint toujours! Le blog PlayStation n’est qu’un blog, avec des commentaires évidemment verrouillés sur le post sous lequel ils apparaissent. Et Facebook, Instagram et Twitter ne sont pas seulement des sites infernaux, abritant les pires exemples de communication humaine, mais aussi profondément inutiles, car ils sont a) détenus par d’autres sociétés, et b) ils sont loin d’être aussi ciblés qu’un forum .

Je ne serais pas en mesure de compter combien de fois une recherche Google m’a dirigé au fil des ans vers les forums PlayStation pour trouver des solutions aux problèmes PlayStation, des vitesses de téléchargement PSN sommaires aux problèmes vidéo en passant par les plaintes de micrologiciel. Nous n’obtiendrons pas ce type de collecte centralisée et consultable de connaissances (ou du moins d’expérience partagée) sur ces sites externes, et si vous songez même à dire “eh bien, demandez simplement sur Reddit”, veuillez vous excuser.

