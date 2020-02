La fête est finie. Le 6 mars, commençons l’Afterparty sur Nintendo Switch!

Le nouveau titre des créateurs d’Oxenfree avait atteint le reste des plates-formes, alors que sur Nintendo Switch, nous ne savions pas quand nous allions pouvoir profiter de cette aventure qui depuis son annonce est devenue le titre le plus désiré des paroissiens de votre paroisse la plus proche. Maintenant, après si longtemps, nous avons découvert qu’il ne savait pas perdu, qu’il faisait seulement la fête, mais qu’il avait déjà redressé la marche, confirmant ce que nous voulions tous. Afterparty arrivera sur le Nintendo Switch eShop le 6 mars. A l’occasion de l’arrivée du titre sur la console hybride Night School Studio a partagé une nouvelle bande-annonce. Profitez-en!

Mettez le dernier, s’il vous plaît

Ce n’est pas seulement que nous savons déjà quand nous pourrons profiter d’Afterparty sur Nintendo Switch, il est déjà disponible pour réserver sur l’eShop avec une remise de lancement succulente, en pouvant obtenir le titre pour 15,99 € au lieu de 19,99 € si nous l’achetons avant le 15 mars. Grâce à son fichier, nous connaissons également quelques détails supplémentaires, tels que compatible avec écran tactile de la console en mode portable et de bureau, qui aura un poids de 3,1 Go dans le stockage interne de la plate-forme et qui ne nous parviendra qu’avec Textes et voix anglais.

Que pensez-vous que nous pourrons si peu profiter des mésaventures de Milo et Lola? Enfin, nous vous laissons le synopsis officiel du titre. À plus!

Dans Afterparty, vous êtes Milo et Lola, des amis récemment décédés qui font soudain face à une éternité en enfer. Mais il y a une technicité: buvez plus que Satan et il vous accordera une rentrée sur Terre. Ça va être une nuit sauvage.

Contrôlez Milo et Lola avec un système de dialogue intelligent qui change l’histoire et vos relations à chaque décision que vous prenez. Découvrez leurs personnalités et leurs histoires brumeuses lors des événements fous de la nuit.

Chaque étape est votre décision, pendant que vous trébuchez en enfer. Sortez de la frénésie infernale, découvrez le mystère de votre condamnation et battez Satan dans le jeu à boire.

