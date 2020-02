La figurine à action hématogène à grosse tête est un dur à cuire

La plupart des personnages de jeux vidéo qui reçoivent le traitement Nendoroid de Good Smile Company, leur donnant des corps minuscules et des têtes massives, finissent par avoir l’air quelque peu adorables. Il s’avère que si vous agrandissez la tête du Bloodborne Hunter, cela rend son chapeau de tricorne en lambeaux encore plus imposant.

Le secret du succès suave du Nendoroid Hunter est que les gens de Good Smile ont résisté à l’envie de lui donner un visage démasqué. De nombreuses figures de la ligne sont dotées d’expressions multiples obtenues grâce à des plaques frontales interchangeables. Le Hunter a son masque facial, et c’est tout.

Eh bien, il a également son fidèle pistolet et son Saw Cleaver, qui parvient toujours à être sacrément imposant en dépit d’être manié par un jouet qui ne mesure que quatre pouces de haut. Oh, et il a aussi un point de contrôle, au cas où on aurait besoin de ce genre de chose.

Nendoroid Hunter est maintenant en précommande dans la boutique Good Smile Company, avec une sortie prévue courant août.

Un tel dur à cuire.

