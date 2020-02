La figurine de mort échouant transporte tout le fret

L’édition standard de la figure à grosse tête de Good Smile Company de Sam Porter Bridges de Death Stranding est livrée avec quelques valises, son scanner de terrain et le petit pod BB le plus mignon que vous ayez jamais vu. L’édition «Great Deliverer» est livrée avec deux casques supplémentaires, des lunettes de soleil et un total de 21 pièces de chargement, qui peuvent toutes tenir sur le dos de cette pauvre petite personne en plastique.

Normalement, je ne suis pas un fan d’accessoires excessifs dans mes figurines. Plus de bits que je peux garder sur la figure à un moment donné signifie que je dois stocker des bits dans des tiroirs et des boîtes, les retirer des années plus tard sans avoir la moindre idée de ce qu’ils sont. Cela dit, la figurine standard de Nendoroid Sam Porter Bridges, expédiée en août pour environ 50 $, a besoin de plus de Death Stranding.

Il cloue assez bien le look de base, avec son sac à dos spinny et son combo BB, et les cheveux lissés sont agréables, mais Sam a besoin de plus d’options. Ces nombreuses options, pour être précis.

Great Deliver Sam Porter Bridges est vraiment … efficace. Il vient même avec des lunettes de soleil à mettre pour que je fasse ce jeu de mots. Sa précommande coûte 80 $, mais regardez toutes ses affaires. Il a quatre grandes et petites caisses en argent, quatre grandes et petites caisses en or et cinq caisses bleu marine. Imaginez que vous traîniez tout cela à travers la campagne, les cheveux fouettant dans le vent ou confinés en toute sécurité à un casque de marque Bridges.

Un homme a-t-il déjà paru plus frais avec un embryon attaché à sa poitrine dans un récipient de couleur pipi? Je ne pense pas.

C’est beaucoup de fret, mais si quelqu’un peut supporter un tel fardeau, c’est le champion du courrier de Death Stranding. Il aura besoin du support inclus pour rester équilibré en transportant les 21 pièces, mais notre petit homme fait le travail.

Quelqu’un d’autre a mal au dos?

