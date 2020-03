La figurine Isabelle de Crossing animal parfait revient

Photo: Good Smile Company

Oh. Ma. Chien. J’avais oublié à quel point Nendoroid Isabelle est merveilleuse. Initialement sortie aux côtés d’Animal Crossing: New Leaf pour la 3DS, la figurine Isabelle de Good Smile Company fait son retour juste à temps pour New Horizons.

Eh bien, sa précommande est juste à temps pour New Horizons. Nendoroid Shizue, pour utiliser son nom japonais de fantaisie, est maintenant disponible en pré-achat sur le site Web de Good Smile Company, avec une date de réédition prévue en septembre. Cela donne aux maires plusieurs mois pour rassembler leur nouvelle île avant qu’Isabelle ne se présente pour voir s’ils ont besoin de quelque chose.

Photo: Good Smile Company

N’est-elle pas merveilleuse? Nendoroid Isabelle est livrée avec trois visages différents et plusieurs accessoires pour faire d’elle la parfaite assistante. Il y a le visage interrogateur. Il y a un visage de marionnettes au repos.

Photo: Good Smile Company

Et bien sûr, ce grand sourire rayonnant avec son accompagnement musical.

Si vous préférez ne pas attendre, eBay regorge d’Isabelles Nendoroid de la série originale commençant à environ deux fois le prix demandé de 50 $. Apparemment, ils n’ont pas encore reçu le mémo. Je suis sûr que Shizue les remplira.

